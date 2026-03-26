“5월 가족여행 수요 잡는다”… 쇼골프, 일본 골프패키지 출시

이미지 확대 사츠마골프＆온천리조트 전경. 쇼골프 제공 닫기 이미지 확대 보기 사츠마골프＆온천리조트 전경. 쇼골프 제공

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쇼골프가 5월 가정의 달을 앞두고 골프·온천·미식을 결합한 일본 골프여행 상품을 출시했다고 26일 밝혔다.최근 골프여행이 라운드를 넘어 휴식과 관광을 함께 즐기는 ‘복합형 여행’으로 확산하면서 가족 단위 수요가 증가하는 추세다. 쇼골프는 이에 맞춰 일본 규슈 지역 골프리조트를 중심으로 라운드, 숙박, 온천, 식사, 공항 픽업을 포함한 올인원 패키지를 선보였다.대표 상품인 아카미즈 골프리조트는 구마모토 공항 인근에 있는 27홀 코스로, 아소산 경관 속 라운드가 가능하다. 사츠마골프＆온천리조트는 천연 노천온천을 갖춰 휴식형 여행에 적합하다.비행시간 약 1시간대의 규슈 지역 기반으로 짧은 일정도 가능하며, 엑스골프(XGOLF) 플랫폼을 통해 예약과 일정 관리를 한 번에 이용할 수 있다.쇼골프 관계자는 “가족 여행 수요가 집중되는 5월을 맞아 올인원 상품에 대한 반응이 긍정적”이라며 “성수기를 앞두고 사전 예약이 빠르게 진행되고 있다”고 말했다.