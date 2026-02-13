‘내란 혐의’ 한덕수·이상민… 제주도, 명예도민 자격 박탈

제주도 “평화의 섬 가치에 배치”
명예도민증 수여 취소 강경 대응
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
내란 우두머리 방조 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리가 지난 1월 21일 서울중앙지법에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있는 모습. 홍윤기 기자
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
[수정본] ‘징역 7년 선고’, 미소 짓는 이상민 전 행안부 장관
이상민 전 행정안전부 장관이 지난 12일 서울중앙지방법원에서 열린 내란 중요임무 종사 등 혐의 1심 선고 공판에 출석해 재판부로부터 징역 7년을 선고를 받고 미소를 짓고 있다. 뉴스1
제주도가 내란 혐의로 재판을 받고 있는 고위 공직자 출신 인사들의 명예도민 자격을 전격 박탈했다. ‘평화의 섬’을 내세워 온 제주가 상징성과 원칙을 앞세운 강경 대응에 나섰다는 평가가 나온다.
제주도는 한덕수 전 국무총리와 이상민 전 행정안전부 장관에 대한 명예도민증 수여를 취소했다고 13일 밝혔다. 두 인사는 각각 1월 21일과 2월 12일 1심 재판에서 유죄 판결을 받은 상태다.
도는 두 인사가 ‘내란중요임무종사’ 혐의로 기소돼 구속된 점을 고려해 명예도민증 취소 절차를 진행했다. 이날 제주도의회 본회의에서 취소 동의안이 통과되면서 행정 절차도 마무리됐다.
오영훈 제주지사는 “헌법 질서를 위협한 내란은 국민의 평온한 삶을 흔드는 중대한 범죄”라며 “제주가 지향하는 평화의 섬 가치에 정면으로 배치된다”고 말했다. 이어 “도민 명예를 실추시키는 행위에는 앞으로도 단호히 대응하겠다”고 했다.
이번 조치는 명예도민 제도의 상징성을 고려한 ‘원칙 대응’ 성격이 강하다는 분석이다. 제주도 조례는 국가안전 관련 범죄로 형을 선고받거나 사회적 물의를 일으켜 제주 명예를 훼손한 경우 도의회 동의를 거쳐 명예도민증을 취소할 수 있도록 규정하고 있다.
한 전 총리는 2008년 6월, 이 전 장관은 2024년 6월 각각 제주 발전 기여 공로를 인정받아 명예도민증을 받았다. 그러나 사법 리스크가 현실화되면서 결국 자격이 박탈됐다.
신동원 서울시의원, 한의약 난임치료 성과공유 및 발전방향 토론회 참석
서울시의회 보건복지위원회 신동원 의원(국민의힘, 노원1)은 지난 11일 프레지던트호텔에서 열린 ‘서울시 한의약 난임치료 지원사업 성과공유 및 발전방향 토론회’에 참석해 한의약 난임치료로 난임을 극복하고 출산에 성공한 가족을 만나 축하를 전했다. 이날 신 의원은 “우리 주변에 출산 고민을 가진 사람이 많다”며 “부부가 임신을 준비하는 과정에서 연이은 시험관 시술과 실패를 경험하면 몸과 마음이 지쳐가는데, 끝까지 포기하지 않고 난임을 극복한 부부에게 감사를 전하며 이들의 사례가 다른 이들에게 희망이 되길 바란다”고 밝혔다. 그는 “2018년 시범사업으로 시작된 한의약 난임치료 지원사업이 8년 만에 서울시 본예산에 편성·제출된 것은 매우 의미 있는 일”이라며 “그간 의회 상임위 예산안 심의 과정에서 사업 예산을 확보하느라 지속성과 안정성이 저하되는 문제가 있었는데, 올해를 전환점으로 사업의 안정성이 확보됐다”고 집행부의 본예산 편성에 환영의 뜻을 전했다. 이어 “난임 부부의 건강한 임신과 출산, 그리고 이 모든 여정 속에 난임 부부들의 몸과 마음이 지치지 않도록 현장의 목소리를 늘 경청하고 지원을 아끼지 않겠다”고 강조해 참석자들의 호응을 얻었다.
서울시의회 바로가기
정가에서는 이번 결정이 단순한 행정 조치를 넘어 “제주가 내세우는 가치 기준을 명확히 한 사례”라는 평가도 나온다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
제주도가 명예도민 자격을 박탈한 두 인사의 공통 혐의는?