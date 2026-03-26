볼빅 새 대표에 장석헌 씨

이미지 확대 장석현 볼빅 신임 대표이사. 볼빅 제공. 닫기 이미지 확대 보기 장석현 볼빅 신임 대표이사. 볼빅 제공.

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국산 골프 브랜드 볼빅은 26일 개최된 이사회에서 장석헌(55) 신임 대표이사를 공식 선임했다고 밝혔다.이번 선임 과정에서는 향후 회사의 지속 성장과 경영 혁신을 이끌 수 있는 리더십, 글로벌 역량, 경영전문성 등을 종합적으로 고려했다고 회사는 설명했다.신임 장석헌 대표이사는 서울대학교 국제경제학과를 졸업했다. 이후 장기신용은행, 한국기술투자(KTIC), 코아매직, 현대렌탈서비스 등에서 CFO를 역임하며 재무 및 경영 전반에 대한 전문성을 쌓아왔다. 2023년 4월부터는 볼빅의 경영총괄을 맡아 회사 운영을 이끌어왔다.장석헌 대표는 “볼빅은 대한민국을 대표하는 토종 골프 브랜드로서, 국내에서 쌓아온 위상을 바탕으로 글로벌 시장에서도 경쟁력을 강화해 나갈 것”이라며 “건전한 경영 문화를 정착시키고 신뢰와 혁신을 기반으로 지속 가능한 성장을 이루겠다”고 밝혔다.