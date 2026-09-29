시장 비서실도 행정사무 감사 받는다…부산시의회, 시정 견제·감시 기능 강화

세줄 요약
- 조례 개정안 채택, 상임위 소관 재정비
- 시장 비서실 운영위 소관 명시, 감사 기반 강화
- 조직개편 반영, 시정 견제·감시 체계 보완
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부산시의회 전경
부산시의회 운영위원회는 29일 제340회 임시회 회의를 열고 ‘부산시의회 교섭단체 및 위원회 구성과 운영에 관한 조례 일부개정 조례안’을 위원회안으로 채택했다.
이번 개정안은 부산시 조직개편에 맞춰 상임위원회별 소관을 조정하고, 시장 비서실을 운영위원회 소관에 명시함으로써 시정에 대한 견제와 감시 기능을 강화하는 데 중점을 뒀다.
특히 운영위원회 소관에 ‘시장 비서실 소관에 속하는 사항’을 신설했다. 이를 통해 비서실 업무에 대한 소관을 명확히 하는 한편 행정사무 감사 등 의회 차원의 점검이 체계적으로 이뤄질 수 있도록 했다.
또 의회의 효율적 운영을 위해 상임위원회 간 논의와 조정을 거쳐, 개편된 부산시 행정기구에 맞춰 각 상임위원회 소관을 정비했다.
윤수혁 서울시의원, ‘제2회 대한민국 전통예술 대제전’ 축사… “무대를 완성하는 건 결국 객석”
서울시의회 윤수혁 의원(국민의힘·중구 제2선거구)이 지난 27일 서울 중구 장충동 국립극장 하늘극장에서 개최된 ‘제2회 대한민국 전통예술 대제전’에 자리를 함께해 축사를 건네고, 무대를 일군 예술인들의 노고를 치하했다. 이날 축사에서는 오랜 배우 활동을 통해 느낀 무대와 관객의 관계를 소개하며 공연을 함께 완성하는 관객의 역할을 강조했다. ‘한가위에 만나는 전통예술의 멋과 흥’이라는 슬로건 아래 펼쳐진 이번 대제전은 (사)성창순판소리보존회가 주최·주관을 맡고 서울특별시가 후원에 나섰다. ‘2026 서울시 민간 국악행사 지원사업’ 일환으로 추진된 이번 행사는 중구 장충동 국립극장 하늘극장 무대에서 전석 초대 방식으로 관객과 만났다. 축사에서는 “한가위의 넉넉한 여운 속에 우리 소리와 가락을 만나는 자리, 제2회 대한민국 전통예술 대제전의 개최를 진심으로 축하드린다”며 행사 관계자와 예술인들에게 감사의 뜻을 전했다. 이어 20년 넘게 배우로 활동한 경험을 바탕으로 “무대를 완성하는 것은 결국 객석이라는 사실”이라며 관객의 역할을 강조했다. 그러면서 “판소리에서 ‘얼씨구!’ 한마디가 소리꾼의 소리를 살리듯, 여러분의 박수가 예술인들께 가장 큰 힘이 된다”며
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김재운 운영위원장은 “이번 개정안은 조직개편에 따른 상임위원회별 소관을 정비하는 동시에 시장 비서실 업무에 대한 의회의 책임 있는 견제 기반을 분명히 하는 데 의미가 있다”라고 전했다.
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