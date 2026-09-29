시장 비서실도 행정사무 감사 받는다…부산시의회, 시정 견제·감시 기능 강화

세줄 요약 부산시의회 운영위원회가 조례 개정안을 채택해 조직개편에 맞춘 상임위원회 소관을 재정비했다. 특히 운영위 소관에 시장 비서실 관련 사항을 새로 넣어 비서실 업무를 명확히 하고, 행정사무 감사와 시정 견제 기능을 더 체계적으로 하려는 취지다. 조례 개정안 채택, 상임위 소관 재정비

시장 비서실 운영위 소관 명시, 감사 기반 강화

조직개편 반영, 시정 견제·감시 체계 보완

이미지 확대 부산시의회 전경 닫기 이미지 확대 보기 부산시의회 전경

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산시의회 운영위원회는 29일 제340회 임시회 회의를 열고 ‘부산시의회 교섭단체 및 위원회 구성과 운영에 관한 조례 일부개정 조례안’을 위원회안으로 채택했다.이번 개정안은 부산시 조직개편에 맞춰 상임위원회별 소관을 조정하고, 시장 비서실을 운영위원회 소관에 명시함으로써 시정에 대한 견제와 감시 기능을 강화하는 데 중점을 뒀다.특히 운영위원회 소관에 ‘시장 비서실 소관에 속하는 사항’을 신설했다. 이를 통해 비서실 업무에 대한 소관을 명확히 하는 한편 행정사무 감사 등 의회 차원의 점검이 체계적으로 이뤄질 수 있도록 했다.또 의회의 효율적 운영을 위해 상임위원회 간 논의와 조정을 거쳐, 개편된 부산시 행정기구에 맞춰 각 상임위원회 소관을 정비했다.김재운 운영위원장은 “이번 개정안은 조직개편에 따른 상임위원회별 소관을 정비하는 동시에 시장 비서실 업무에 대한 의회의 책임 있는 견제 기반을 분명히 하는 데 의미가 있다”라고 전했다.