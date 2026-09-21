‘청년특별시 대전’ 설계할 청년의원 100명 공모

실효성 있는 정책 발굴…내달 청년의회 출범식
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허태정(사진 가운데) 대전시장이 19일 한남대 캠퍼스혁신파크에서 열린 ‘대전 청년주간’ 행사에서 ‘청년특별시 대전’을 선언했다. 대전시 제공
이재명 대통령이 청년 정책 전담 조직 신설 구상을 밝힌 가운데 대전시가 지역의 미래를 설계할 청년의원을 선발한다.
21일 시에 따르면 민선 9기 핵심 비전인 ‘청년특별시 대전’ 실현을 위해 제1대 대전 청년의회 의원 100명을 내달 11일까지 공개 모집한다. 앞서 19일 대전 청년주간 행사에서 청년특별시 대전을 공식 선언했다.
청년의원은 대전을 생활권으로 하는 18세 이상 39세 이하의 청년이면 누구나 지원할 수 있다. 청년의회의 투명성과 대표성을 높이기 위해 청년의 생애주기에 맞춰 4개 분과위원회별로 각 25명씩 배치하되 장애인이나 자립 준비 청년 등 사회적 배려자를 분과별로 2명씩 우선 선발한다. 선발된 청년의원은 ‘진로 탐색·사회 진입·경력 형성·가족 형성’ 등 4개 분과위를 선택해 활동하게 된다. 청년의 눈높이에서 필요한 정책을 발굴하고 청년 참여예산 등과 연계해 실현하며 추진 과정과 성과를 점검하고 환류시키는 역할을 수행한다. 내달 22일에 최종 선발을 거쳐 10월 말 청년의원 위촉식과 청년의회 출범식을 개최할 예정이다. 시는 청년의원의 역량 강화를 위한 정책학교 운영과 시정 정책 현장 방문, 청년정책 선진지 연수, 워크숍 등 프로그램을 운영하기로 했다. 청년의원은 임기 1년에 1회 연임이 가능하다. 활발한 정책 활동을 위해 회의 참석 수당과 여비, 우수활동자에 대한 표창 등도 추진한다.
김광철 서울시의원, 몽촌해자 음악분수 재설치 해법 찾는다… 관계기관 합동회의 개최
서울시의회 김광철 시의원(국민의힘·송파2)이 지난 18일 한성백제박물관에서 올림픽공원 몽촌해자 음악분수대 재설치 방안을 논의하기 위한 관계기관 합동회의를 개최했다. 이번 회의는 김 의원이 지난 8월 27일 제339회 서울시의회 임시회 본회의 5분 자유발언에서 올림픽공원 내 노후 음악분수 문제를 제기하고 새로운 관광콘텐츠로 재조성할 것을 제안한 데 따른 후속 논의다. 김 의원은 5분 자유발언에 그치지 않고 이후 서울시와 송파구, 국민체육진흥공단 등 관계기관 간 협의를 추진했으며, 이번 합동회의에서는 서울시 공모사업 활용 가능성과 기존 시설 철거, 신규 시설 설치 및 향후 운영·관리 주체 등을 구체적으로 논의했다. 이날 회의에는 ▲송파갑 박정훈 국회의원과 ▲김광철 서울시의원을 비롯해 ▲송파구의회 전정 행정자치위원장 ▲박순옥 재정복지위원회 부위원장 ▲김언주 도시건설위원회 의원이 참석했다. 서울시에서는 ▲관광정책과 하동준 과장 ▲수변감성도시과 조현범 수변정책팀장 ▲치수안전과 김덕순 하천생태팀장 ▲한성백제박물관 고수봉 총무과장이, 송파구에서는 ▲문화유산과 권순영 과장과 ▲치수과 강대양 과장이 참석했으며 ▲국민체육진흥공단에서는 강기원 레거시사업실장이 참석해 기관별
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허태정 대전시장은 “청년이 일상에서 체감하는 고민과 참신한 아이디어가 대전의 미래를 설계하는 가장 확실한 나침반”이라며 “1대 청년의회가 청년특별시의 실효성을 높이는 혁신의 무대가 될 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.
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