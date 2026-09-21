군산조선소 정상화 청신호…제이오션중공업 탱커 6척 수주, 올해 물량 10척으로 확대

세줄 요약 제이오션중공업이 오세아니아 선주사와 탱커 6척 LOI를 체결해 군산조선소 올해 건조 예정 물량을 10척으로 확대했다. 빠른 납기와 초대형 선박 건조 능력이 수주 배경으로 꼽히며, 지역경제 회복 기대도 커지고 있다. 군산조선소 탱커 6척 추가 수주

올해 건조 예정 물량 10척으로 확대

빠른 납기와 건조 능력 수주 배경

이미지 확대 11만 4000t급 원유운반선. 제이오션중공업 제공 닫기 이미지 확대 보기 11만 4000t급 원유운반선. 제이오션중공업 제공

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군산조선소 인수 절차를 진행 중인 제이오션중공업이 총 6척의 탱커 신규 물량을 확보하며 건조 예정 물량을 총 10척으로 늘렸다.제이오션중공업은 21일 오세아니아 지역 선주사와 15만 7000t급 원유운반선 2척과 11만 4000t급 원유·석유화학제품운반선 4척에 대한 건조의향서(LOI)를 체결했다고 밝혔다.제이오션중공업은 앞서 6월에도 11만 4000t급 원유·석유화학제품운반선 4척 건조의향서를 체결한 바 있다.이번 수주 배경에는 군산조선소의 초대형 선박 건조 능력뿐 아니라 ‘빠른 납기’가 크게 작용했다는 분석이 나온다.현재 군산조선소에 완성선 수주잔량이 없어 납기가 빨라 선주사가 원하는 시점에 선박을 인도받을 수 있기 때문이다.제이오션중공업은 지난 3월 모기업인 에코프라임마린퍼시픽과 HD현대중공업이 군산조선소 자산 양수도 합의각서를 맺고 6월에 자산 양수도 계약을 체결했다.이번에 체결한 두 선형은 모두 HJ중공업 자체 개발한 차세대 선형이다.특히 11만 4,000톤급 원유·석유화학제품운반선의 경우 국제해사기구의 환경 규제를 충족하는 동시에 원유와 석유제품을 선별 운송할 수 있도록 설계해 해운사가 시장 수요에 따라 효율성과 수익성을 극대화할 수 있다는 평가를 받는다.제이오션중공업 관계자는 “군산조선소의 부활을 기다려 온 시민들의 성원과 대주주 지원으로 올해만 건조 예정 물량 10척을 확보했다”며 “RG 발급과 야드·설비 재정비, 인력 확충 등 군산조선소가 지역경제 활성화의 마중물이 될 수 있도록 총력을 기울이겠다”고 말했다.