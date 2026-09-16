한국수산자원공단, 거제 연안에 감성돔 종자 13만 마리 방류

세줄 요약 한국수산자원공단 남해본부가 거제시 장목면 이수도 연안에 감성돔 종자 13만 마리를 방류했다. 2022년부터 2026년까지 20억원 규모로 추진되는 소규모 바다목장 조성사업의 일환이며, 해조류 군락지 조성과 수중 폐기물 제거도 병행해 수산자원 회복 효과를 높이고 있다. 거제 이수도 연안 감성돔 종자 13만 마리 방류

소규모 바다목장 조성사업 일환, 2026년까지 추진

해조류 군락지 조성·폐기물 제거 병행, 소득 기대

이미지 확대 한국수산자원공단, 거제 어업인과 함께 감성돔 종자 방류. 공단 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국수산자원공단, 거제 어업인과 함께 감성돔 종자 방류. 공단 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국수산자원공단 남해본부는 지난 15일 소규모 바다목장 조성사업의 하나로 경남 거제시 장목면 이수도 연안에 감성돔 종자 13만 마리를 방류했다고 16일 전했다.거제시 소규모 바다목장 조성사업은 수산자원 회복을 위해 2022년부터 2026년까지 20억원 규모로 추진되는 사업이다.공단은 종자 방류 이외에도 해조류 군락지 조성, 수중 폐기물 제거 작업 등 수산자원 증대 효과 극대화를 위해 다양한 기법을 현장에 적용하고 있다.특히 감성돔은 어업인의 선호도가 높은 어류로, 지역 어가에 실질적인 소득 증대에 기여하는 고부가가치 품종이 될 것으로 기대를 모으고 있다.종자 방류에 참여한 박영기 이수도 어촌계장은 “종자 방류와 함께 체계적인 관리가 이어진다면 어가소득에도 큰 도움이 될 것으로 기대한다”라고 말했다.