부산 감천항 선박서 냉매 가스 누출…러시아 선원 2명 심정지

세줄 요약 부산 감천항 조선소에 정박한 769t급 러시아 어선 냉동창고에서 냉매 작업 중 프레온 가스가 누출됐다. 선원 6명 가운데 4명이 구조됐고, 이 중 2명은 심정지 상태로 병원에 이송됐다. 소방과 경찰은 추가 피해 여부를 확인하고 있다. 감천항 정박 러시아 어선서 프레온 가스 누출

선원 6명 중 2명 심정지, 2명 경상 이송

소방·경찰, 선내와 주변 추가 수색 진행

이미지 확대 15일 부산 사하구 감천동 한 조선소에 정박한 냉매 가스가 누출 사고가 발생한 선박. 부산소방재난본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 15일 부산 사하구 감천동 한 조선소에 정박한 냉매 가스가 누출 사고가 발생한 선박. 부산소방재난본부 제공

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부산 한 조선소에 정박한 러시아 어선에서 냉매 가스가 유출돼 선원 2명이 심정지 상태로 병원에 이송됐다.15일 부산소방재난본부에 따르면 이날 오전 8시37분쯤 사하구 감천동 조선소에 정박한 769t급 러시아 어선에서 염화플루오린화탄소(프레온 가스)가 누출돼 환자가 발생했다는 신고가 접수됐다.이 선박 안에 있는 냉동창고에서 냉매 관련 작업 중 가스가 누출돼 선원이 질식한 것으로 추정된다. 현장에 출동한 소방당국은 냉동창고에 있던 6명 중 4명을 구조했으며, 나머지 2명은 자력으로 탈출했다.구조된 4명 중 2명은 심정지 상태로 응급처치를 받으며 병원으로 이송됐다. 나머지 2명은 경상으로 알려졌다.염화플루오린화탄소는 독성이 낮지만 공기보다 무거워 밀폐공간 작업 중 누출되면 질식할 위험이 있다. 소방당국과 경찰은 추가로 환자가 발생할 가능성에 대비해 인력 40여명을 투입해 선내와 주변을 살피고 있다.