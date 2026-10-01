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전기톱보다 시끄럽네… 세상에서 가장 목소리 큰 새 2종 발견

미국 매사추세츠 앰허스트대 생물학과 연구팀은 ‘세상에서 가장 목소리가 큰 새’ 자리를 넘볼 만한 새 2종을 찾아냈다고 30일 밝혔다. 123종의 새 울음소리 진폭을 측정한 연구팀이 가장 시끄러운 새로 찾아낸 2종은 ‘맨목방울새’와 ‘붉은다리세리에마’(사진)로, 이번 발견은 생명과학 분야 국제 학술지 ‘진화’ 9월 29일 자에 실렸다. 지금까지 가장 시끄러운 것으로 알려진 새는 아마존 흰방울새 수컷이었다. 이번에 발견된 새 2종의 목소리는 최고 음압이 120㏈(데시벨) 이상으로 작동 중인 전기톱이나 착암기 옆에 서 있을 때보다 큰 소리다.

위키피디아 제공