KBS춘천총국, ‘대한민국 특구 1281’ 방영

이미지 확대 KBS 시사기획 창 ‘대한민국 특구1281’ 안내 포스터. KBS춘천총국 제공 닫기 이미지 확대 보기 KBS 시사기획 창 ‘대한민국 특구1281’ 안내 포스터. KBS춘천총국 제공

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KBS춘천총국은 대한민국 곳곳에 들어선 특구의 실태를 추적한 시사기획 창 ‘대한민국 특구1281’을 오는 15일 오후 10시 1TV에서 방영한다고 14일 밝혔다.제작진은 강원대 연구팀과 함께 67종 1281개 특구를 분석했다. 노무현 정부 이후 지역 발전의 주요 정책 수단으로 자리 잡으면서 새로운 특구가 잇따라 지정됐지만, 기존 특구가 폐지된 적은 없었던 것으로 조사됐다.제작진은 또 강원과 제주, 충북 등의 현장과 일본의 특구를 취재해 특구가 만들어지고, 존속해 온 과정을 추적했다. 이를 통해 특구가 제 역할을 하기 위한 과제를 짚어보기도 했다.프로그램은 다음 달 13일 오후 7시 40분 KBS 1TV 강원에서도 방송한다.