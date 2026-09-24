고속도로 귀성 행렬 몰려…연휴 첫날 서울→부산 최대 9시간30분

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 아이치 나고야 아시안게임
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

고속도로 귀성 행렬 몰려…연휴 첫날 서울→부산 최대 9시간30분

김형엽 기자
김형엽 기자
입력 2026-09-24 09:58
수정 2026-09-24 09:58
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 추석 첫날 귀성 차량 집중으로 고속도로 정체 심화
  • 서울→부산 9시간30분 등 장거리 이동 시간 급증
  • 정체 정점은 낮, 해소는 밤 늦게 전망
이미지 확대
서울 서초구 잠원IC 인근 경부고속도로 상·하행선이 정체를 빚고 있다. 뉴시스
서울 서초구 잠원IC 인근 경부고속도로 상·하행선이 정체를 빚고 있다. 뉴시스


추석 연휴 첫날 오전 귀성 행렬이 몰리면서 고속도로 곳곳에서 극심한 정체가 빚어지고 있다.

24일 한국도로공사에 따르면 오전 9시 기준 서울 요금소에서 전국 주요 도시까지 걸리는 예상 시간은 부산 9시간 30분, 목포 9시간 20분, 울산 9시간 10분, 대구 8시간 30분, 광주 8시간 30분, 강릉 7시간, 대전 5시간 20분이다.

반대로 각 도시에서 서울까지 소요 시간은 부산 6시간 30분, 목포 3시간 40분, 울산 6시간 10분, 대구 5시간 30분, 광주 4시간 10분, 강릉 2시간 40분, 대전 2시간 20분으로 예상된다.

경부고속도로 부산 방향은 신갈분기점 부근∼수원 3㎞, 기흥휴게소 부근∼남이분기점 90㎞, 남청주 부근∼비룡분기점 24㎞ 구간에서 서행 중이다.

중부고속도로 남이 방향은 하남분기점∼경기광주분기점 부근 22㎞, 이천휴게소∼호법분기점 4㎞, 호법분기점∼남이천IC 부근 8㎞, 일죽∼삼성하이패스IC 부근 5㎞, 대소분기점 부근∼진천터널 부근 18㎞, 오창 부근∼남이분기점 14㎞ 구간에서 속도를 내지 못하고 있다.

공사는 전날부터 시작된 귀성길 정체가 이날 오전 11시∼오후 1시 정점을 찍은 뒤 오후 8∼9시쯤 해소될 것으로 전망했다. 귀경 방향은 오전 8∼9시쯤 정체가 시작돼 정오∼오후 1시쯤 가장 혼잡하고, 오후 6시∼7시쯤 풀릴 것으로 보인다.

이날 전국 교통량은 616만대가량으로 예상됐다. 수도권에서 지방으로 51만대, 지방에서 수도권으로 38만대가 이동할 것으로 공사는 내다봤다.
김형엽 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
추석 연휴 첫날 귀성길 정체 정점 시간은?
관련기사
더보기
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
  • 2026 아이치 나고야 아시안게임
    • 포토 뉴스페이지로 이동
    1 / 3
    오피니언
    1 /
    서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
    TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
    1 /
    광고삭제
    위로