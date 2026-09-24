국제 [포토] ‘환한 미소’ 시진핑…트럼프 부부 직접 영접 입력 2026-09-24 09:46 수정 2026-09-24 10:18 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/international/2026/09/24/20260924800002 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 시진핑 중국 국가주석과 펑리위안 여사가 23일(현지 시간) 미 메릴랜드주 앤드루스 합동기지에 도착해 마중 나온 도널드 트럼프 미국 대통령, 멜라니아 여사와 악수하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 시진핑 주석과 트럼프 대통령이 만난 장소는? 메릴랜드주 워싱턴DC