“믿기 힘들 정도” 9개월 바다에 갇힌 장병들…“죽고 싶어” 뛰어내렸다 [월드픽]

‘중동 장기배치’ 美 링컨 항모전단서 8명 자살 시도
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2일(현지시간) 태국 렘차방 항구에 도착한 미 항공모함 에이브러햄 링컨함의 선체에 녹자국이 선명하다. 파타야 AP 연합뉴스
286일간 연속으로 바다에 머물면서 대이란 전투 작전을 수행한 미군 에이브러햄 링컨함을 기함으로 하는 항공모함 전단에서 승조원 8명이 자살을 기도했다는 보도가 나왔다.
23일(현지시간) 미 CNN에 따르면 훙 카오 미 해군장관 대행은 미 상원 군사위 소속 키어스틴 질리브랜드(뉴욕·민주) 의원에게 보낸 서한에서 이란 작전 배치 후 링컨 항모전단에서 발생한 자살 시도 현황에 대해 이같이 답했다.
이러한 수치는 링컨함을 비롯해 항모 비행단, 호위 구축함 등 항모전단 전체에서 발생한 자살 기도 건수를 모두 포함한 것이다. 카오 대행은 “이번 파병 기간 자살로 사망한 장병은 없었다”고 밝혔다.
미 국방부(전쟁부) 통계에서 2024년 기준 미 해군 현역 병사 33만 7000명 중 356명이 자살을 기도한 것으로 집계된 것에 비춰볼 때 링컨 항모전단에서의 자살 기도 발생 비율은 전체 해군에서의 발생 비율과 유사한 수준이라고 CNN은 설명했다. 링컨 항모전단에는 통상 총 6000~7000명의 대원이 승선한다.
한 미군 당국자는 CNN에 “자살 기도 8건은 믿기 힘들 정도로 높은 수치”라며 작전에 배치되는 다른 항모전단에서의 자살 기도 발생 건수는 연간 1~2건에 불과하다고 지적했다.
이 당국자는 “전투 작전의 압박감은 일반적인 파병보다 훨씬 크다”며 “기항도 없고 끊임없는 경계 태세 등이 이어지기 때문”이라고 전했다.
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2일(현지시간) 태국 렘차방 항구에 도착한 미 항공모함 에이브러햄 링컨함의 선체에 녹자국이 선명하다. 파타야 로이터 연합뉴스
링컨함은 지난해 11월 모항인 미 캘리포니아주 샌디에이고를 떠나 중동 지역에 장기간 배치돼 이란과의 전쟁 임무를 수행하고 지난달 20일 조지워싱턴함과 교대해 귀국길에 올랐다.
링컨함은 애초 지난 5월 작전을 종료하고 복귀할 예정이었지만, 전쟁이 길어지자 복귀가 두 차례 늦춰졌다. 이런 상황에서 승조원들이 극심한 피로와 사기 저하에 시달리며, 투신 시도가 잇따르는 등 정신건강 문제가 심각하다는 보도가 잇따랐다.
서한에 따르면 항공단 소속 장병 1명은 지난 8월 초 배에서 뛰어내렸다가 구조돼 치료받았다. 또 지난 3월에는 바다로 뛰어내리려던 장병 1명을 동료 승조원이 저지한 일도 있었다.
질리브랜드 의원은 “도널드 트럼프 미국 대통령과 피트 헤그세스 국방부 장관이 가짜뉴스라며 치부했던 것이 우리 장병들에게 발생한 실제 상황이었음이 드러났다”며 “군인들과 그 가족들은 매일 엄청난 희생을 치르고 있는데, 대통령은 노골적인 무시로 이들을 치부했다”고 비판했다.
세줄 요약
- 286일 연속 중동 작전 중 자살 기도 8건 발생
- 미 해군, 사망자 없었다고 밝혔으나 우려 확산
- 장기 배치·기항 부재로 피로와 사기 저하 지적
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