젤렌스키 “북한군 포로 2명, 한국 보냈다”…정부, 사실상 시인

정부 “우크라 측과 필요 소통·협의 진행해와”

이미지 확대 우크라이나군에 생포된 북한군 포로 백모씨와 리모씨가 28일(현지시간) 우크라이나 내 포로수용소에서 김영미PD와 접견하며 탈북민단체들이 보낸 북한음식 ‘두부밥’을 먹고 있다. 침대(왼쪽 상단)에 이들이 직접 그린 김정은 북한 국무위원장의 초상화가 붙어 있다. 2025.10.31 겨레얼통일연대 제공 닫기 이미지 확대 보기 우크라이나군에 생포된 북한군 포로 백모씨와 리모씨가 28일(현지시간) 우크라이나 내 포로수용소에서 김영미PD와 접견하며 탈북민단체들이 보낸 북한음식 ‘두부밥’을 먹고 있다. 침대(왼쪽 상단)에 이들이 직접 그린 김정은 북한 국무위원장의 초상화가 붙어 있다. 2025.10.31 겨레얼통일연대 제공

세줄 요약 젤렌스키 우크라이나 대통령이 유엔총회 연설에서 북한군 포로 2명을 대한민국으로 보냈다고 밝히자, 정부는 당사자 의사와 국제법, 인도주의 원칙에 따라 관련국과 협의해 왔다고 설명했다. 구체적 신병 처리와 경로는 확인하기 어렵다고 했지만, 송환을 부인하지 않아 사실상 시인으로 해석된다. 젤렌스키, 북한군 포로 2명 한국 송환 공개

외교부, 국제법·인도주의 원칙 속 협의 설명

정부, 부인 없이 대응해 사실상 시인 해석

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볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 우크라이나군에 생포된 북한군 포로 2명을 한국에 보냈다고 공개한 가운데, 정부는 젤렌스키 대통령 발언을 사실상 시인했다.외교부 당국자는 24일 “당사자들의 자유의사를 존중하고 국제법과 인도주의 원칙에 부합하는 방식으로 해결돼야 한다는 일관된 입장을 견지해 왔다”며 “그간 우크라이나 측을 비롯한 관련국·기관과 필요한 소통과 협의를 진행해 왔다”고 밝혔다.다만 “동 사안은 당사자 및 가족의 신변안전과 관련된 민감한 사안”이라며 “개별 인원의 신병 처리 여부나 시기·경로, 양국 간 구체적인 협의 내용 등에 관해서는 확인해 드리기 어렵다”고 덧붙였다.정부가 북한군 포로 한국 송환 발언을 부인하지 않고 협의를 강조한 만큼 사실상 포로 송환이 이뤄졌음을 시인한 것으로 풀이된다.앞서 젤렌스키 대통령은 23일(현지시간) 유엔총회 연설에서 “최근 북한군 전쟁 포로 2명을 대한민국으로 보냈다”고 말했다.북한군 포로 2명은 지난해 1월 러시아 쿠르스크 지역에서 우크라이나군에 생포됐으며, 이후 언론 인터뷰와 탈북민 단체에 전달한 친필 편지 등을 통해 한국으로의 귀순 의사를 밝혀왔다.정부는 북한군 포로에 대해 헌법상 우리 국민이고, 한국행 요청 시 전원 수용한다는 기본원칙과 관계 법령에 따라 필요한 보호와 지원을 제공할 것이라는 입장을 밝혀왔다.