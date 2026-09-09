세줄 요약
- 청년기업 공공사업 참여 확대 제안
- 포항 청년 인구 감소와 지역 유출 우려
- 첫 계약 기회·정착 지원 체계 강조
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
이진원 경북 포항시의회 의원. 포항시의회 제공
공공기관 추진 사업에 청년 기업의 진입로를 넓혀 지역 정착을 유도하자는 제안이 나와 눈길을 끌고 있다.
9일 경북 포항시의회에 따르면 이진원 포항시의원은 최근 열린 임시회 5분 발언을 통해 지역 창업 청년들에게 기회의 문을 열어 유출을 막아야 한다고 주장했다.
이 의원은 “포항 청년 인구는 2020년 12만 1365명에서 2025년 10만 2418명으로 약 15.6% 감소했다”며 “청년기업이 포항시 공공계약에 참여해 지역에서 안정적으로 성장할 수 있도록 실질적인 계약지원 체계를 마련해야 한다”고 강조했다.
그는 “창업 초기 기업에 필요한 것으로 실적으로 인정받을 수 있는 첫 계약의 기회”라며 “창업을 시작하게 하는 정책을 넘어 창업한 기업이 지역에서 살아남고 성장하도록 정책을 고도화해야 한다“고 말했다.
지역 청년 기업과 공공시장을 연결하기 위해 그는 ▲청년 대표 기업을 대상으로 한 ‘지역 청년기업 등록제’ 시행 ▲청년기업 제품 구매 계획과 공정한 순환계약 체계 도입 ▲공공 공사 하도급 및 납품·용역 분야에 대한 청년 기업 진입 기회 확대 등을 해법으로 내놨다.
서울시의회 도시안전건설위원회, 2026 워터서울 국제컨퍼런스 개최 축하
서울시의회 도시안전건설위원회(위원장 박칠성, 더불어민주당, 구로4)는 지난 8일 서울역사박물관 야주개홀에서 열린 ‘2026 워터서울 국제컨퍼런스’에 참석해 개최를 축하하고, 지속 가능한 서울의 물 관리 체계 구축과 물재생시설의 발전을 위한 의회 차원의 관심과 지원을 이어가겠다고 밝혔다. ‘물·에너지·시민, 함께 누리는 지속가능한 도시’를 주제로 열린 이번 콘퍼런스에서는 서울의 미래 물재생센터가 나아갈 방향과 국내외 물재생시설 운영 사례 등이 논의됐다. 미국·호주·싱가포르 등 해외 전문가를 비롯해 국내 관련 전문가와 시민들이 참석해 서울의 물 관리 정책을 점검하고, 지속 가능한 물재생시설 구축을 위한 다양한 방안을 공유했다. 박 위원장은 축사에서 “지금 전 세계는 극한의 가뭄과 홍수, 폭염 등 기후 위기와 기상이변으로 큰 위협에 직면해 있다”면서 “도시의 물 관리와 안전 정책도 재해 예방을 넘어 에너지와 환경, 시민의 삶의 질을 함께 고려하는 방향으로 나아가야 한다”고 말했다. 이어 박 위원장은 “특히 과거 시민에게 외면받던 물재생센터가 물 순환을 촉진하고 신재생에너지를 생산하는 한편, 시민들이 휴식과 문화를 누릴 수 있는 공간으로 변화하고 있다는 점은
서울시의회 바로가기
끝으로 이 의원은 “청년 기업은 기술과 역량이 있어도 실적과 정보 부족으로 공공시장 진입에 어려움을 겪고 있다”며 “지역 청년 기업의 안정적 성장이 지역 정착으로 이어진다면 포항 경제의 선순환 구조를 만드는 기반이 될 것“이라고 덧붙였다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
포항 청년 인구는 2020년 대비 2025년 몇 % 감소했는가?