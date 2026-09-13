“아빠, 거짓말이지” 군 복무 아들도 ‘깜짝’…복권 1·2등 동시 당첨됐다

세줄 요약 부산 서구의 복권 판매점에서 한 시민이 연금복권 1·2등에 동시에 당첨됐다. 마지막 남은 한 세트를 산 뒤 번호를 확인하다가 처음엔 6등으로 착각했지만, 재확인 끝에 대박을 알았다. 배우자는 기뻐했고 군 복무 중인 아들은 믿지 못했다. 부산 복권 판매점서 연금복권 1·2등 동시 당첨

마지막 남은 한 세트 구매 뒤 대박 확인

배우자 기쁨, 군 복무 아들 믿지 못한 반응

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평소 성실하게 살아가며 소소한 희망을 품어온 한 시민이 연금복권 1·2등 동시 당첨이라는 놀라운 행운을 거머쥐었다.지난 11일 동행복권에 따르면 부산 서구 대신로에 있는 복권 판매점에서 연금복권 1·2등 당첨자가 나왔다.당첨자 A씨는 매주 추첨 전까지 ‘나도 당첨될 수 있다’는 희망으로 일주일을 행복하게 보내기 위해 꾸준히 복권을 구매해 왔다.평소처럼 판매점에 방문해 로또와 연금복권을 사려던 A씨의 눈에 마침 마지막으로 남은 연금복권 한 세트가 들어왔고, “사장님, 이거 제가 사갑니다”라며 구매한 것이 대박으로 이어졌다.일주일 후 복권을 사러 가기 전 당첨 번호를 확인하던 A씨는 처음엔 끝 두 자리 숫자가 일치하는 것을 보고 6등인 줄 알았다.하지만 번호를 계속해서 확인하다가 놀랍게도 1·2등에 동시에 당첨된 사실을 알게 됐다.꿈인지 생시인지 믿기지 않아 몇 번이고 다시 확인한 A씨는 로또를 사러 다시 방문한 판매점 앞에 붙어 있는 ‘1등 배출’ 문구를 보고서야 비로소 당첨을 실감했다.해당 소식을 접한 A씨의 배우자는 깜짝 놀라면서도 무척 기뻐했고, 군 복무 중인 아들은 “거짓말하지 말라”며 쉽게 믿지 못했다고 한다.최근 기억에 남는 꿈이 있냐는 질문에 A씨는 “최근 배우자가 큰스님이셨던 고모님이 꿈에 나타나 따뜻하게 안아주셨다고 했다”고 말했다.당첨금 사용 계획에 대해서는 “현재 살고 있는 집에서 더 넓은 집으로 이사하는 데 사용하고, 남은 금액은 생활비로 활용할 계획”이라고 밝혔다.A씨는 “평소 다른 사람에게 피해를 주지 않고 성실하게 살려고 노력했는데 이런 큰 행운이 찾아와 정말 기쁘고 감사하다”고 소감을 전했다.