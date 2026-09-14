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부산복합문화공간 새모, 계단 광장에 야외영화관 마련

신정훈 기자
입력 2026-09-14 12:41
수정 2026-09-14 12:41
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세줄 요약
  • 새모 계단광장, 야외 영화상영회 개최
  • 수변 경관 배경, 자유 관람석 조성
  • 영화 ‘밀수’ 상영, 무료 관람 제공
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부산복합문화공간 새모 계단. 부산시설공단 제공
부산복합문화공간 새모 계단. 부산시설공단 제공


부산시설공단 복합문화공간 새모는 18일 새모 야외 계단광장에서 야외 영화상영회 ‘새모 계단극장’을 개최한다.

새모 계단극장은 탁 트인 야외 공간과 동삼해수천 수변 경관을 배경으로 캠핑 의자와 빈백, 돗자리 등을 활용한 자유로운 관람 공간으로 조성되어 있다.

상영작은 류승완 감독의 영화 ‘밀수’다. 1970년대 바닷가 마을을 배경으로 생계를 위해 밀수에 뛰어든 해녀들의 이야기를 그린 작품이다.

관람료는 무료이며, 사전 예약 40명과 현장 참여 100명 내외 등 총 140명 규모로 운영된다. 관람객에게는 팝콘과 콜라도 선착순 140명에게 무료로 제공한다.

이성림 공단 이사장은 “시민 호응에 힘입어 가을밤 야외 영화상영회를 다시 마련했다”라며 “가족, 친구, 연인과 함께 수변 경관 속에서 영화와 함께 특별한 추억을 만드시길 바란다”라고 말했다.
부산 신정훈 기자
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