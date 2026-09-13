[속보] 243명 태운 여객선, 자바해서 연락두절… “기상 나쁘다”는 교신 마지막으로

세줄 요약 인도네시아 자바해에서 승객 243명을 태운 여객선이 기상 악화 이후 연락이 끊겨 현지 당국이 수색에 나섰다. 선박은 수라바야를 출항해 반자르마신으로 향하던 중이었고, 마지막 교신 뒤 행방이 확인되지 않았다. 승객 243명 태운 여객선 자바해서 연락두절

기상 악화 교신 뒤 오전 2시쯤 신호 끊김

현지 당국 수색 착수, 마지막 위치 확인

이미지 확대 13일(현지시간) 인도네시아 자바해에서 기상 악화로 연락이 끊긴 ‘버고 트랜스포트 8호’. 이 여객선에는 승객 243명이 타고 있는 것으로 전해졌다. 마린트래픽 홈페이지 캡처 닫기 이미지 확대 보기 13일(현지시간) 인도네시아 자바해에서 기상 악화로 연락이 끊긴 ‘버고 트랜스포트 8호’. 이 여객선에는 승객 243명이 타고 있는 것으로 전해졌다. 마린트래픽 홈페이지 캡처

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240명이 넘는 승객을 태운 여객선이 인도네시아 자바해(海)에서 기상 악화로 연락이 끊겨 현지 당국이 수색에 나섰다.13일(현지시간) 로이터·AP통신 등에 따르면 인도네시아 남칼리만탄주 반자르마신 수색구조국은 이날 오전 4시 10분쯤 반자르마신 인근 자바해에서 ‘버고 트랜스포트 8호’ 관계자로부터 사고 신고를 접수했다.이 여객선에는 승객 243명이 타고 있는 것으로 전해졌다. 구체적 신고 내용은 아직 알려지지 않았다.여객선은 전날 오전 10시 13분쯤 동자바주 수라바야에서 출항해 반자르마신으로 향하던 중 기상이 나쁘다는 교신 이후 이날 오전 2시쯤 연락이 끊긴 것으로 알려졌다.지금까지 확인된 여객선의 마지막 위치는 반자르마신에 있는 바시리 부두에서 148㎞가량 떨어진 곳이다.