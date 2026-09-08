국내 첫 ‘생존 신장기증인’ 박진탁 사랑의장기기증운동본부 명예이사장 별세

세줄 요약 국내 첫 생존 신장기증인 박진탁 사랑의장기기증운동본부 명예이사장이 89세로 별세했다. 그는 1991년 생면부지 환자에게 신장 하나를 기증해 국내 타인 대상 생존기증의 첫 사례를 남겼고, 이후 장기기증 운동을 전국으로 넓혔다. 국내 첫 생존 신장기증인 박진탁 명예이사장 별세

1991년 생면부지 환자에 신장 기증, 첫 사례

장기기증 운동 확산과 시신기증 뜻 남김

이미지 확대 1991년 국내 첫 생존 신장기증을 한 박진탁(오른쪽) 사랑의장기기증운동본부 명예이사장의 기증 당시 모습. 사랑의장기기증운동본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 1991년 국내 첫 생존 신장기증을 한 박진탁(오른쪽) 사랑의장기기증운동본부 명예이사장의 기증 당시 모습. 사랑의장기기증운동본부 제공

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국내에서 처음으로 아무런 대가 없이 타인에게 신장을 기증한 박진탁 사랑의장기기증운동본부 명예이사장이 8일 별세했다. 89세.사랑의장기기증운동본부에 따르면 노환으로 입원 치료를 받아오던 박 명예이사장은 이날 새벽 심정지로 숨졌다. 생전 뜻에 따라 오는 10일 고려대학교 의과대학에 시신도 기증한다. 사후 장기와 인체조직 기증도 약속했지만 고령으로 시신기증만 이뤄지게 됐다.박 명예이사장은 1991년 1월 24일 한양대병원에서 생면부지의 환자에게 신장 하나를 기증했다. 국내 최초의 타인을 위한 생존 신장기증이었다. 그는 미국 이민 생활 중 한 교민의 뇌사 장기기증을 보고 직접 신장기증에 나섰다.당시 국내에서는 장기매매가 성행했고, 주변에서 박 명예이사장을 만류했다고 한다. 그럼에도 박 명예이사장은 “내가 며칠간 고통을 견디면 한 생명이 살아날 수 있는데 모른 척할 수 없다”며 기증을 결심했다. 그가 신장을 기증한 1991년에만 23명이 뒤를 이었고, 현재까지 본부를 통해 969명이 타인을 위한 신장기증에 참여했다.박 명예이사장은 같은 해 사랑의장기기증운동본부를 창립해 장기기증 희망등록 운동을 전국으로 확산시켰다. 지금까지 약 120만명이 본부에 장기기증 희망 의사를 등록했다.빈소는 고려대 안암병원 장례식장 103호실에 마련됐다. 장례는 사랑의장기기증운동본부 법인장으로 치러지며 발인은 10일 오전 11시다.