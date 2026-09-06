영종도 해상서 모터보트 전복…승선원 9명 중 2명 사망

세줄 요약 인천 영종도 왕산마리나 인근 해상에서 레저활동 중이던 1.6t급 모터보트가 침수 뒤 전복됐다. 승선원 9명은 인근 어선 도움으로 모두 구조됐지만, 심정지 상태로 이송된 2명은 끝내 숨졌다. 해경은 경비함정과 항공기를 투입해 사고 경위를 조사하고 있다. 영종도 해상 모터보트 침수 뒤 전복

승선원 9명 전원 구조, 2명 사망

해경, 사고 원인과 안전수칙 조사

이미지 확대 인천해양경찰서. 닫기 이미지 확대 보기 인천해양경찰서.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

5일 인천 영종도 인근 해상에서 레저활동 중이던 모터보트가 전복돼 승선원 2명이 숨졌다.인천해양경찰서에 따르면 이날 오전 7시 17분쯤 인천시 영종구 을왕동 왕산마리나 인근 해상에서 1.6t급 모터보트가 침수되고 있다는 신고가 119를 거쳐 해경에 접수됐다.보트 운항자는 신고 당시 “파도가 너무 세서 배가 뒤집힐 것 같다”고 알린 것으로 파악됐다.신고를 받은 해경은 경비함정 5척과 항공기를 사고 해역으로 급파하고 주변 어선에 구조 협조를 요청했다.모터보트는 신고 직후 전복됐으며, 인근 어선 ‘인일7호’가 신고 접수 12분 만인 오전 7시 29분쯤 현장에 도착해 승선원 9명을 모두 구조했다.구조된 승선원 가운데 40대 남성 등 2명은 의식과 호흡이 없는 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 숨졌다. 나머지 7명은 건강에 별다른 이상이 없는 것으로 확인됐다.사고 당시 보트에는 남성 9명이 타고 있었으며, 이들은 레저활동을 위해 왕산마리나에서 출항한 것으로 조사됐다.해경은 보트가 침수된 뒤 전복된 것으로 보고 승선원 등을 상대로 정확한 사고 원인과 안전수칙 준수 여부를 조사하고 있다.