부산서 ‘블루푸드 밸류업 데이’…수산 식품기업 도약 지원사업 성과 공유

세줄 요약
- 부산항서 블루푸드 밸류업 데이 개최
- 수산 식품기업 도약 지원사업 성과 공유
- 우수기업 사례와 기술 동향 확산
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부산시청사
수산 식품기업의 혁신 성과를 공유하는 ‘블루푸드 밸류업 데이’가 부산시 주최, 해양수산부 후원으로 29일 오후 부산항 국제 전시컨벤션센터에서 열린다.
‘수산 식품기업 도약 지원사업’의 지역별 성과를 공유하고, 부산을 비롯한 참여 지역의 우수기업 사례를 확산하기 위한 이날 행사에는 부산시를 비롯해 해양수산부, 경기도, 충남도, 경남도를 비롯해 수산 식품기업, 학계, 관계기관·단체, 전문가 등 100여 명이 참석한다.
‘수산 식품기업 도약 지원사업’은 성장 잠재력을 갖춘 수산 식품기업의 사업모델 전환과 경쟁력 강화를 지원하기 위해 해양수산부가 2024년부터 추진하는 사업으로, 부산을 비롯한 전국 6개 광역지자체가 참여하고 있다.
기조 강연에서 이기원 월드푸드테크협의회장이 ‘부산×블루푸드테크×컬쳐플랫폼’을 주제로 블루푸드테크의 최신 동향과 미래 발전 방향을 공유한다.
이어 남병혁 부산테크노파크 블루푸드센터장이 부산지역 ‘수산식품기업 도약지원사업’의 종합성과를 발표하고, 제품개발과 기술 고도화, 사업화 등 정부와 지자체의 기업지원이 실제 기업 성장으로 이어진 사례를 소개한다.
노성철 서울시의원, 동작구 시비 투자사업 간담회 참석
서울시의회 노성철 의원(더불어민주당·동작3)이 지난 22일 동작구청이 주관한 ‘동작구 시비 투자사업 주요현황 간담회’에 자리를 함께하고, 구의 핵심 사업 추진 현황과 2027년도 서울시 예산 확보 방안을 머리 맞대어 논의했다. 동작구 지역구 서울시의원 4명을 초청해 진행된 이번 간담회 자리에는 동작구청장을 비롯해 관련 국·과장급 간부들이 다수 참석하여 주요 현안의 경과를 공유하고 서울시 차원의 재정 지원 필요성을 집중 설명했다. 특히 동작구청 측이 관내 시의원들을 일제히 초청하여 시비 지원이 시급한 사업들을 총망라해 브리핑하고 협조를 공식 요청한 것은, 지난 민선 8기 지방정부 체제에서는 쉽게 접하기 힘들었던 매우 이례적인 행보다. 이는 산적한 지역 현안을 속도감 있게 해결하고 서울시 예산을 최대한 확보하기 위해 구청 차원에서 전향적이고 적극적인 협치를 도모하겠다는 명확한 의지를 보여준 것으로 풀이된다. 이날 노 의원은 동작구청이 서울시에 시비 지원을 요청한 사업 가운데 상도1동과 사당3·4·5동 관련 사업을 중심으로 추진 상황과 예산 확보 가능성을 점검했다. 주요 사업은 ▲상현중학교 옹벽 정비 및 도로 개선 10억원 ▲까치산 무장애숲길 2단계 조성 18
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우수기업 성과발표에서는 부산·경기·충남·경남의 참여기업 5개 사가 제품개발과 브랜딩 등 사업 참여를 통한 기업별 성장 사례를 소개한다.
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