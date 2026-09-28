우유자조금관리위원회, ‘2026 밀크＆치즈페스티벌’ 개최

세줄 요약 우유자조금관리위원회가 10월 3~4일 안양 평촌중앙공원에서 ‘2026 밀크＆치즈페스티벌’을 연다. 국산 우유와 치즈의 신선함과 안전성을 알리고, 요리·시식·전시·체험 프로그램을 무료로 운영하며 할인판매존도 함께 마련한다. 안양 평촌중앙공원서 10월 3~4일 축제 개최

국산 우유·치즈 체험과 시식, 할인판매 운영

‘우유는 신선식품’ 메시지로 가치 홍보

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우유자조금관리위원회(위원장 이승호)가 오는 10월 3일부터 4일까지 이틀간 경기 안양시 평촌중앙공원 일원에서 ‘2026 밀크＆치즈 페스티벌’을 개최한다.이번 행사는 국산 우유와 유제품의 품질과 안전성을 소비자에게 알리고, 다양한 체험을 통해 국산 유제품을 한층 친근하게 만나볼 수 있도록 마련됐다. 지난해에 이어 ‘우유는 신선식품입니다’를 핵심 메시지로 내세워, 우유가 목장에서 소비자의 식탁에 오르기까지 신선하게 관리되는 식품이라는 점과 국산 우유의 가치를 전한다.행사는 오전 10시부터 오후 5시까지 진행되며 ‘밀크＆치즈페스티벌’과 ‘도심 속 목장 나들이’를 중심으로 다양한 프로그램이 무료로 운영된다. 이와 함께 유업체 할인판매존과 목장형 유가공제품 할인판매존, 인삼자조금 체험행사, 매머드커피 라떼 3종 시음 등도 마련해 가족 단위 방문객을 비롯한 전 연령층이 국산 우유와 유제품을 직접 맛보고 즐길 수 있도록 구성했다.‘밀크＆치즈 페스티벌’에서는 국산 우유(K-MILK)와 치즈를 활용한 요리·시식·체험 프로그램을 선보인다. 국산 우유와 유제품을 소개하는 전시·홍보관과 목장형 유가공제품 전시·판매 공간이 운영되고, 우유치즈 철판 아이스크림과 식빵 치즈피자 만들기 같은 요리 프로그램도 진행된다.시식 프로그램으로는 신선라떼 자율시음존과 치즈 핑거푸드 만들기, 치즈에 빠진 와인, 치즈 듬뿍 퀘사디아 만들기 등이 준비됐다. 젖소 방향제 만들기와 키랩 키링 만들기 등 체험 프로그램, 캐리커처와 스탬프 랠리 같은 부대 프로그램도 함께 운영된다.‘도심 속 목장 나들이’는 우유가 생산돼 소비자에게 전달되는 과정을 쉽고 재미있게 알아볼 수 있는 교육·요리·체험 프로그램으로 꾸려졌다. 올해 상반기 함평과 부산에서 열린 데 이어, 안양에서 올해 마지막 행사를 진행한다.교육 프로그램 ‘신선한 우유는 내 친구’와 함께 신선수호 젖소케이크, 누룽지 치즈퐁당, 신선 로제 치즈러스크, 우유 감자수프, 우유 아이스크림 만들기 등의 요리 프로그램이 운영된다. 신선가치 배지 만들기, 1등 우유 비누 만들기, 푸드마일리지 볼 챌린지, 신선 시크릿 마스터 블록 등 체험 프로그램과 신선세상 포토존, 만족도 조사도 함께 진행된다.우유자조금관리위원회는 이번 행사를 통해 소비자들이 국산 우유와 치즈를 직접 맛보고 다양한 방식으로 체험하면서 국산 유제품의 신선함과 가치를 자연스럽게 접할 수 있을 것으로 기대하고 있다.이승호 우유자조금관리위원장은 “국산 우유는 착유부터 유통까지 신선도를 유지하기 위한 체계적인 관리가 이뤄지는 신선식품으로, 우리 낙농가 역시 소비자들이 안심하고 국산 우유를 즐길 수 있도록 품질 관리에 힘쓰고 있다”며 “이번 밀크＆치즈페스티벌이 소비자들이 국산 우유와 치즈를 직접 맛보고 즐기면서 우리 유제품의 신선함과 다양한 매력을 경험하는 자리가 되길 바란다”고 말했다.