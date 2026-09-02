진주정씨 정명일·열부 윤씨 삶 담은 행록 고찰 발간

나천수 편저·정경진 엮음…240년 열부 윤씨 정려 역사 조명

2024년 정려각 해체·복원…지역 정신문화 자산으로 재조명

이미지 확대 『진주정씨 정명일과 부인 열부 윤씨 행록 고찰』(비매품·201쪽) 발간. 닫기 이미지 확대 보기 『진주정씨 정명일과 부인 열부 윤씨 행록 고찰』(비매품·201쪽) 발간.

세줄 요약 진주정씨 교위공파 한수당 문중과 나주목 향토문화연구회가 정명일과 부인 해남윤씨의 삶을 담은 『행록 고찰』을 발간했다. 책은 윤씨의 열행이 유림 공론과 조정 포상으로 이어진 과정, 정려 건립과 보존, 2024년 복원까지 함께 정리했다. 정명일·열부 윤씨 삶과 절의 고찰 발간

유림 천거와 정조 때 정려 포상 과정 정리

정려각 보존·복원과 지역 정신문화 재조명

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240여 년 전 조선시대 한 여인의 숭고한 절의(節義)가 문헌 고증과 학술적 고찰을 통해 오늘날 다시 조명됐다.진주정씨 교위공파 한수당 문중과 나주목 향토문화연구회는 최근 선조 정명일(鄭明一·1724~1771)과 부인 해남윤씨(1750~1771)의 삶과 행적을 담은 향토문화 연구서 『진주정씨 정명일과 부인 열부 윤씨 행록 고찰』(비매품·201쪽)을 공동 발간했다고 2일 밝혔다.책은 정명일 공과 부인 윤씨의 생애를 비롯해 윤씨의 열행을 기리기 위해 세워진 정려의 건립·보존 과정과 역사적 의미를 두루 살폈다.정명일 공은 47세에 세상을 떠났으며, 부인 윤씨는 남편이 별세한 뒤 22세의 나이로 남편을 따라 세상을 떠난 것으로 기록돼 있다. 이후 윤씨의 행적은 지역 유림들의 천거를 거쳐 조정에 알려졌고, 정조 때 정려 포상이 이뤄졌다.특히 이 책은 윤씨의 열행이 한 가문의 전승에 머물지 않고 지역 유림의 공론을 거쳐 국가의 포상으로 이어지는 과정을 관련 문헌을 통해 추적했다.홍석희의 「열부 윤씨 행록 서」, 홍봉주의 「행장」, 이은의 「묘지명」, 황윤석의 「행록발」, 김종후의 「묘갈명」 등 당대 문인과 석학 10명이 남긴 기록을 수록하고 해설해 사료적 가치를 높였다.240여 년 동안 정려각을 지켜온 문중의 보존 노력도 책에서 비중 있게 다뤘다. 문중은 정려각을 중건·중수하며 역사적 공간을 보존해 왔으며, 2024년에는 정려각 해체·복원 사업을 마무리해 문화유산으로서의 가치를 되살렸다.편저자인 나천수 문학박사(전남대)와 엮은이 정경진 전 문중 회장은 발간 취지에 대해 “선조들의 책임과 의리, 공동체를 위한 희생정신을 후세에 바르게 전하기 위한 것”이라고 밝혔다.신정훈 국회의원은 축사에서 이 책을 두고 “지역의 정체성을 형성하는 소중한 기반”이라고 평가했다.문중의 기록 보존과 학술적 고증을 통해 되살아난 정명일 공과 열부 윤씨의 삶은 전통시대의 가치관을 넘어, 오늘날 공동체와 책임의 의미를 되짚게 하는 지역 정신문화의 자산으로 평가된다.