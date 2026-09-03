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한국산업양행, 인천공항에서 90분 일본 3개 골프장 이용 회원권 출시

권훈 기자
입력 2026-09-03 16:07
수정 2026-09-03 16:07
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세줄 요약
  • 인천공항 90분 거리 일본 골프 회원권 출시
  • 이시카와·후쿠이 3개 클럽 90홀 이용 가능
  • 도착 당일 라운드와 온천 연계 강점
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와카사 컨트리클럽 전경. 한국산업양행 제공.
와카사 컨트리클럽 전경. 한국산업양행 제공.


한국산업양행은 인천국제공항에서 비행시간이 약 90분인 일본 이시카와현과 후쿠이현의 3개 골프클럽의 90개홀을 이용할 수 있는 회원권을 출시했다고 3일 밝혔다.

‘코마쓰 90 멤버십‘으로 명명된 이 회원권으로는 야마시로 골프클럽(36홀), 후쿠이 국제 컨트리클럽(27홀), 와카사 컨트리클럽(27홀) 등 3개 골프 클럽을 회원가로 이용할 수 있다.

가장 큰 장점은 접근성이라고 한국산업양행은 설명했다.

인천공항에서 일본 고마 공항까지 비행 시간은 약 90분이며, 고마쓰 공항에서 주요 골프클럽까지는 약 20~30분에 불과하다. 짧은 동선 덕분에 도착 당일부터 라운드가 가능하다

골프장 인근에는 1300년 역사를 지닌 야마시로 온천 지역과 전통 료칸 등이 있어 라운드와 휴식을 효율적으로 결합할 수 있다.

3개 골프클럽에서 총 90홀을 이용할 수 있어 한번의 여행에서 다양한 코스를 경험할 수 있다는 점도 강점이다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

평생 회원권으로 양도와양수가 가능하고 개인과 법인 모두 가입할 수 있다. 연회비와 관리비가 없다.
권훈 기자
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