“모자 관계 이어갈 수 없다”…LG 구광모 회장 파양 요구한 김영식 여사, 패소

故구본무 배우자, 상속 분쟁 중 소송 제기

“모자 관계 정리, 끝까지 방법 찾을 것”

이미지 확대 구광모 LG그룹 회장. LG 제공 닫기 이미지 확대 보기 구광모 LG그룹 회장. LG 제공

이미지 확대 고(故) 구본무 전 LG그룹 회장의 아내이자 구광모 LG그룹 회장의 양어머니인 김영식 여사. YTN 뉴스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 고(故) 구본무 전 LG그룹 회장의 아내이자 구광모 LG그룹 회장의 양어머니인 김영식 여사. YTN 뉴스 캡처

세줄 요약 고 구본무 전 LG그룹 회장의 아내 김영식 여사가 양아들인 구광모 회장을 상대로 낸 재판상 파양 청구가 법원에서 기각됐다. 김 여사는 선고 뒤 모자 관계를 이어갈 수 없다고 밝혔다. 김영식 여사, 구광모 회장 파양 청구 기각

서울가정법원, 재판상 파양 소송 받아들이지 않음

선고 뒤 모자 관계 정리 의사 공개

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고(故) 구본무 전 LG그룹 회장의 아내이자 구광모 LG그룹 회장의 양어머니인 김영식 여사가 법원에 낸 파양 청구가 받아들여지지 않았다.3일 서울가정법원 가사6단독 이은주 판사는 김 여사가 구 회장을 상대로 낸 재판상 파양 청구 소송에서 원고의 청구를 기각했다. 판단 이유는 법정에서 밝히지 않았다.구광모 회장은 구본무 전 회장의 동생인 구본능 희성그룹 회장의 친아들이다. 외아들을 사고로 잃은 구본무 전 회장이 그룹 승계를 위해 2004년 조카인 구 회장을 양자로 들였다. LG그룹의 ‘장자 승계’ 전통에 따른 것이다.구광모 회장은 2018년 구본무 전 회장 별세 후 LG 지분 대부분을 상속받고 최대 주주가 됐다.그러나 2023년 김 여사와 구본무 전 회장의 두 딸 구연경 LG복지재단 대표, 구연수씨가 “상속 재산을 다시 분할하자”며 상속회복 청구 소송을 냈다. 이듬해 11월엔 김 여사가 구광모 회장을 상대로 재판상 파양 청구 소송을 냈다.김 여사는 이날 선고 후 기자회견을 열고 “가정의 일로 심려를 끼쳐 죄송하다”면서도 “저와 구광모 회장이 어머니와 아들 관계를 이어 나갈 수 있다고 생각하지 않는다”고 말했다.이어 “이제는 각자의 가정과 삶으로 돌아갔으면 한다”며 “이 관계가 정리될 때까지 끝까지 방법을 찾아 최선을 다할 것”이라고 전했다.김 여사의 대리인은 양부모가 양자로부터 심히 부당한 대우를 받은 경우 파양을 청구할 수 있다고 규정한 민법 905조 2호에 근거해 소송을 냈다고 설명했다.그러면서 “원고(김 여사)와 피고(구광모 회장)의 실제 관계를 고려할 때 두 사람의 모자 관계는 해소되는 게 마땅하다고 생각한다”고 밝혔다.