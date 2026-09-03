“시민 삶 변화 함께 만들자”…민형배 시장, 전직원과 첫 대면 소통

3일 광주청사서 직원 500여명과 함께 ‘공감 톡톡’ 행사 개최

무안·동부청사선 사내방송 참여…반도체·섬박람회 등 공유

민 시장 “각자의 자리에서 맡은 역할 다해 준 직원들께 감사”

이미지 확대 민형배 전남광주통합특별시장이 3일 광주청사 대회의실에서 열린 ‘공감 톡톡’에서 공직자들과 대화하고 있다. 전남광주통합특별시 제공 닫기 이미지 확대 보기 민형배 전남광주통합특별시장이 3일 광주청사 대회의실에서 열린 ‘공감 톡톡’에서 공직자들과 대화하고 있다. 전남광주통합특별시 제공

세줄 요약 전남광주통합특별시가 출범 뒤 첫 전체 직원 소통행사 ‘공감 톡톡’을 열어 시정 현안과 성과를 공유했다. 민형배 시장은 반도체 클러스터, 군공항 이전, 국립의대 신설 등 주요 과제를 설명하며 시민 삶의 변화를 함께 만들자고 당부했다. 출범 후 첫 전체 직원 소통행사 개최

시정 현안·성과·철학 공유와 공감 강화

민형배 시장, 시민 삶 변화 함께 주문

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전남광주통합특별시는 3일 통합 출범 후 첫 전체 직원이 함께하는 ‘공감 톡톡’ 행사를 개최했다. 광주청사 직원들은 대회의실에서 대면 소통 방식으로, 무안청사와 동부청사 직원들은 사내방송으로 참여했다.‘공감 톡톡’ 행사는 기존 광주시와 전남도가 각각 운영했던 직원 정례조회를 일원화한 것으로, 시정 주요 현안과 성과 그리고 철학을 직원들과 함께 공유하고 소통·공감하는 자리​다.이날 열린 첫 ‘공감 톡톡’은 호남권 반도체 클러스터 조성 추진 경과와 성과를 설명하고, 2026 여수세계섬박람회 및 제16회 광주비엔날레의 주요 행사 내용을 소개하며 직원들의 참여와 홍보를 유도했다.민형배 전남광주통합특별시장은 “지금 우리는 큰 변화와 기회에 서 있다”며 “통합특별시가 시민들의 삶을 더 나은 방향으로 변화시킬 수 있도록 무엇을 할 수 있을지 함께 고민하자”고 당부했다.민 시장은 이어 “통합 과정이 빠르게 진행되면서 어수선한 상황이었지만, 직원 여러분이 각자의 자리에서 맡은 역할을 다 해주었다”고 직원들의 노고에 감사의 뜻을 전했다. 특히 반도체 클러스터 조성, 군공항 이전, 국립의대 신설 등 통합특별시의 최근 성과를 언급하며 격려했다.전남광주통합특별시는 시정을 공유하는 ‘공감 톡톡’을 매월 정례적으로 개최하고, 3개 청사를 순회하며 직원들과 소통할 계획이다.