“시진핑이 내 보고서 읽어” 美정치인 2세 중국서 기자로 일하다 징역형 [월드핫피플]

미중관계 개선 위해 일했다고 주장

미국 법무부 “돈 때문에 조국 배신”

이미지 확대 중국 관영 신화통신사에서 편집자로 일한 토마스 포켄 2세. 유튜브 캡처 닫기 이미지 확대 보기 중국 관영 신화통신사에서 편집자로 일한 토마스 포켄 2세. 유튜브 캡처

이미지 확대 토마스 포켄 2세. 유튜브 캡처 닫기 이미지 확대 보기 토마스 포켄 2세. 유튜브 캡처

세줄 요약 미국 백악관 참모 출신 정치인의 아들 토마스 포켄 2세가 중국으로 이주해 CCTV·신화통신에서 일하며 외국 정부 대리인으로 활동한 혐의로 징역 2년형을 받았다. 검찰은 그가 돈을 받고 중국을 도왔고, FBI는 공항 인근 호텔에서 체포했다. 백악관 참모 출신 아들, 중국서 기자 활동

CCTV·신화통신 근무, 외국 대리인 혐의

검찰, 금전 대가와 간첩 방조 의혹 제기

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미국 백악관 참모로 일한 저명한 정치인의 아들이 중국 공영언론에서 기자로 근무하며 “시진핑 주석이 열람하는 보고서”를 작성했다가 징역 2년 형을 선고받았다.미국 법무부는 1일(현지시간) 토마스 포켄 2세(51)가 중국에서 거주하고 일하며 외국 정부 대리인으로 활동한 혐의로 징역 2년형을 선고받았다고 밝혔다.법무부는 “포켄은 돈 때문에 조국을 배신했다”며 “중국의 간첩 행위를 돕거나 방조하는 모든 사람에게 책임을 물을 것”이라고 직격탄을 날렸다.포켄은 레이건 행정부에서 백악관 참모로 일했던 공화당 소속 정치인의 아들이다.그는 2010년 새로운 삶을 살기 위해 중국으로 이주해 작가, 영상 제작자, 교정 편집자로 일하면서 중국 관영 언론매체인 중앙(CC)TV와 신화통신에서 근무했다. 미 검찰은 그가 7년 동안 중국을 지원하는 행위를 지속했다고 지적했다.포켄이 중국 공산당을 위해 일하게 된 계기는 2017년 미국 싱크탱크에서 컨설턴트로 일한다는 캐시라는 여성을 만나면서 부터다.이후 그는 정기적으로 미국을 방문했으며 시 주석이 자신의 보고서를 읽는다는 이야기도 들었다.미 연방수사국(FBI)은 지난 2월 포켄이 중국으로 돌아가기 직전에 워싱턴DC 공항 인근의 크라운 플라자 호텔에서 체포했다.검찰은 포켄이 돈을 위해 준간첩 행위를 했다면서 그의 아내 명의 은행 계좌로 중국이 최소 10만 달러(약 1억 4000만원)를 송금했다고 밝혔다.이어 포켄 부부는 중국에서 40만달러(약 5억 6000만원)에 이르는 아파트 두 채를 구입할 정도로 부유했다고 덧붙였다.하지만 포켄의 변호사는 그가 돈을 위해 조국을 배신한 것이 아니며 미중관계 개선과 세계 3차 대전을 막기 위해 일했다고 옹호했다.변호인은 포켄이 불우한 어린 시절을 보내 자존감이 낮았으며, 잘못되고 순진한 생각으로 미중 간에 무력충돌을 방지할 수 있다고 믿었다고 강조했다.실패한 인생이 아니란 것을 증명하고 싶어 중국으로 갔으며, 미중관계에서 온건파의 목소리를 강화해 양 강대국이 부딪히는 것을 막고자 했다는 것이다.포켄은 검찰이 제기한 혐의 사실에 대해서는 부인하지 않았지만, 범행 동기에 대해서는 이의를 제기하며 “도움을 주고 있다고 생각했는데, 피해를 끼치고 있었다”고 사과했다.지식 공유 사이트 ‘쿠오라(Quora)’에는 포켄이 ‘미국은 중국 의존에서 벗어날 수 있는가’ ‘사람들이 중국에 점점 더 적대감을 느끼는 이유’ 등의 제목으로 미중관계에 대해 작성한 글이 남아있다.