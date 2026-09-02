경찰, ‘쿠팡 청문회 위증’ 로저스 불송치…‘국회 불출석’ 김범석은 수사 중

세줄 요약 경찰이 국회 쿠팡 사태 연석 청문회에서 위증 혐의로 고발된 해롤드 로저스 쿠팡 한국법인 임시대표를 불송치했다. 박 전 대표와 조용우 부사장은 검찰에 넘겼고, 윤혜영 감사도 송치했다. 국회 불출석 혐의를 받는 김범석 의장 수사는 계속한다. 로저스 대표 위증 혐의 불송치 결정

박 전 대표·조용우 부사장 검찰 송치

김범석 의장 국회 불출석 수사 지속

이미지 확대 지난해 국회에서 열린 쿠팡 사태 관련 청문회에서 해롤드 로저스 쿠팡 대표이사가 발언하고 있다. 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 지난해 국회에서 열린 쿠팡 사태 관련 청문회에서 해롤드 로저스 쿠팡 대표이사가 발언하고 있다. 안주영 전문기자

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국회 ‘쿠팡 사태 연석 청문회’에서 위증한 혐의로 고발된 해롤드 로저스 쿠팡 한국법인 임시대표가 불송치됐다. 국회에서 고발된 지 8개월 만이다.2일 경찰에 따르면 서울경찰청 광역수사단 반부패수사대는 국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률 위반 혐의를 받는 박 전 대표와 조용우 쿠팡 부사장을 전날 서울남부지검에 불구속 송치하고, 로저스 대표 등 임원명에 대해서는 불송치했다. 같은 혐의를 받는 윤혜영 쿠팡 감사는 지난달 31일 검찰에 넘겼다.2일 경찰에 따르면 서울경찰청 광역수사단 반부패수사대는 국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률 위반 혐의를 받는 박 전 대표와 조용우 쿠팡 부사장을 전날 서울남부지검에 불구속 송치하고, 로저스 대표와 김 의장 등 임원 4명에 대해서는 불송치했다. 같은 혐의를 받는 윤혜영 쿠팡 감사는 지난달 31일 검찰에 넘겼다.앞서 국회 과학기술정보방송통신위원회는 지난해 12월 쿠팡 사태 연석 청문회를 마친 뒤 전·현직 임원명을 위증과 청문회 불출석 등의 혐의로 고발했다. 로저스 대표는 개인정보 유출 사건의 피의자를 쿠팡이 직접 접촉한 경위에 대해 “국가정보원이 여러 차례 연락해 달라고 요청했다”는 취지로 증언해 위증 혐의로 고발당했다.박 전 대표는 물류센터 노동자 고 장덕준씨의 과로사와 산업재해 은폐 의혹 등에 관한 질의에 “기억나지 않는다”는 취지로 답했다가 위증 혐의로 고발당했다.청문회 증인으로 채택된 김 의장은 해외 체류와 기존 업무 일정 등을 이유로 출석하지 않아 고발됐다. 경찰은 국회에 불출석한 혐의로 고발된 김 의장에 대해서는 수사를 계속하고 있다.