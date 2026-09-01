‘그림으로 만나는 행복’ 부산 국제지하상가 미술의 거리서 열려

세줄 요약 부산시설공단이 국제지하도상가 미술의 거리 드로잉존에서 시민참여형 문화예술 프로그램 ‘그리다, 그림으로 만나는 행복’을 11월 30일까지 무료로 운영한다. 시민은 별도 신청 없이 작품 용지와 도구로 행복한 하루를 주제로 그림을 완성하고, 작품은 가져가거나 전시할 수 있다. 국제지하상가 미술의 거리서 시민 그림 행사 운영

별도 신청 없이 무료 참여, 자유 주제 작품 제작

선정작 60점, 12월 갤러리 전시 예정

이미지 확대 시민참여형 문화예술 프로그램 ‘그리다, 그림으로 만나는 행복’. 부산시설공단 닫기 이미지 확대 보기 시민참여형 문화예술 프로그램 ‘그리다, 그림으로 만나는 행복’. 부산시설공단

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부산시설공단은 11월 30일까지 국제지하도상가 미술의 거리 드로잉존에서 시민참여형 문화예술 프로그램 ‘그리다, 그림으로 만나는 행복’을 운영한다.일상 속 행복한 순간과 소중한 사람, 기억하고 싶은 장면 등을 자유롭게 그림으로 표현할 수 있는 이번 프로그램은 부산 시민이라면 별도 신청 없이 무료로 참여할 수 있다.비치된 작품 용지와 도구를 이용해 ‘내가 꿈꾸는 행복한 하루’ 등을 주제로 자유롭게 작품을 완성하면 된다.완성된 작품은 참여자가 가져갈 수 있으며, 희망할 경우 드로잉존에 전시할 수도 있다.공단은 행사 기간 제작된 작품 가운데 주제 적합성과 창의성 등을 고려해 60점을 선정, 12월 15일부터 31일까지 국제지하도상가 미술의 거리 2라인 갤러리에서 ‘과거의 추억, 그림으로 만나는 행복’ 전시를 개최할 예정이다.한편, 국제지하도상가 미술의 거리 드로잉존은 시민 누구나 자유롭게 그림을 그릴 수 있는 열린 창작 공간으로 운영되고 있다.