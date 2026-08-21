전남광주특별시-무안군, ‘군공항 이전 신속 지원방안’ 논의 착수

민형배 시장-김산 군수 회동 후 약속 이행 위해 전담팀 구성

21일 광주청사에서 ‘무안군 지원사업 전담팀’ 첫 회의 개최

군공항 신속이전 위해 ‘무안군 건의 국가지원사업’ 공동대응

이미지 확대 21일 전남광주통합특별시 광주청사 부시장실에서 ‘군공항 이전 관련 무안군 지원사업 전담팀’ 회의가 열렸다. 전남광주통합특별시 제공 닫기 이미지 확대 보기 21일 전남광주통합특별시 광주청사 부시장실에서 ‘군공항 이전 관련 무안군 지원사업 전담팀’ 회의가 열렸다. 전남광주통합특별시 제공

세줄 요약 전남광주특별시가 무안군 지원사업 전담팀 첫 회의를 열고 군공항 이전과 연계한 국가지원사업 협력 방안을 논의했다. 국가산단, 농수산 연구시설, 도시개발 등 무안군 현안을 공유하고 정부부처 협의에 공동 대응하기로 했다. 무안군 지원사업 전담팀 첫 회의 개최

군공항 이전 연계 국가지원사업 공유

정부부처 협의 위한 공동대응 논의

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전남광주통합특별시는 21일 광주청사에서 ‘무안군 지원사업 전담팀(TF)’의 첫 회의를 열고 무안군이 요청해 온 국가지원사업에 대한 특별시 차원의 지원방안을 논의했다.전담팀 구성은 지난 8일 민형배 시장과 김산 무안군수 회동 이후 신속한 약속 이행을 위해 꾸려진 것으로, 당시 민 시장과 김 군수는 호남권 반도체 클러스터 성공을 위해 군공항 이전 등에 상생 협력하기로 뜻을 모았다.전담팀은 이날 첫 회의에서 군공항 이전과 관련해 무안군이 추진하거나 중앙부처에 건의한 주요 지원사업을 공유했다. 또, 특별시와 무안군이 협력과 공동대응을 통해 정부부처와 협의에서 진전을 끌어낼 방안 등도 논의했다.전담팀은 고광완 안전민생부시장이 단장을 맡고 지원사업별로 관련 실국장이 참여한다. 무안군에서는 부군수가 참여한다.이날 회의는 무안군 국가지원사업에 관한 설명에 이어 각 실·국에서 검토한 행정지원 방안을 공유하는 순으로 진행됐다.무안군 국가지원사업은 군공항 이전 3대 선결조건인 국가산업단지 조성 등을 비롯해 농수산 자원연구시설, 도시개발, 에너지, 미래산업 분야 등 무안군의 발전과 직결된 사업들로 구성됐다.전남광주시는 전담팀을 통해 무안군과 긴밀한 협력체계를 구축하고, 군공항 이전과 관련한 지역 현안을 지속적으로 점검하면서 실질적인 지원방안을 마련해 나갈 방침이다.또 사업별 추진 상황을 공유하고 관계 부서 간 협업을 강화해 무안군이 필요로 하는 지원사업이 적기에 추진될 수 있도록 적극 지원할 계획이다.고광완 부시장은 “속도감 있는 군공항 이전을 위해서는 이전부지 지역에 대한 실질적 지원이 필요하고, 이를 실현하기 위한 상호 협력이 중요하다”며 “무안군이 정부에 요청한 사업들이 신속히 추진될 수 있도록 특별시의 행정역량을 집중하겠다”고 말했다.한편, 무안군은 오는 28일 국방부에서 열리는 ‘군공항 이전부지 선정위원회’에도 참석할 예정이다.