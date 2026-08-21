이용객이 체감할 수 있는 충남 ‘공공의료서비스’ 구축

의료 인력 등 서비스 개선과 경영 적자 등 직면

공공의료원 발전전략·의료원별 역할 ‘재정립’

이미지 확대 충남도청 전경. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 충남도청 전경. 서울신문 DB

세줄 요약 충남도가 공공의료서비스 개선을 위해 지역별 의료 수요와 여건을 반영한 차별화 전략을 추진했다. 박수현 지사는 4개 의료원장과 전문가, 노조 관계자와 토론회를 열고 경영난과 인력 부족, 필수의료 투자 한계 등을 점검했다. 지역별 수요 반영한 공공의료원 역할 재정립

경영난·인력난·재정 부담 등 공통 현안 점검

의료원별 접근성·경쟁력 과제와 개선 논의

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충남도가 공공의료서비스 개선을 위해 지역별 의료 수요와 여건을 반영한 차별화된 역할을 정립하기로 했다.박수현 충남지사는 21일 4개 지역 공공의료원장과 전문가, 공공보건의료지원단, 의료원 노조 관계자 등이 참석한 가운데 공공의료서비스 개선을 위한 정책토론회를 개최했다.토론회 참석자들은 공공의료원이 직면한 경영난과 재정 부담 등 현안을 진단하고, 지역 의료 환경·수요를 반영한 의료원별 발전 방향과 공공의료 기능 강화 방안을 논의했다. 의료서비스 질에 대한 지역 주민 인식 부족과 의정 갈등 장기화에 따른 의료 인력 인건비 증가, 경영 적자에 따른 필수의료 투자 여력 부족, 신포괄진료비제 운용에 따른 보상체계의 한계 등이 공공의료원 공통 현안으로 거론됐다.천안의료원은 지역 내 대학·대형 병원과의 경쟁과 도심 외곽 입지에 따른 접근성 부족이, 공주의료원은 대전·세종권 대형 병원 이용에 따른 지역 환자 유출과 접근성 개선 필요성이 지적됐다. 서산의료원은 민간병원과의 경쟁 심화와 신관 증축 공사로 인한 내원객 이용 불편 문제, 홍성의료원은 주차 공간 부족에 따른 접근성 저하 등을 현안으로 제시했다.도는 토론회에서 나온 의견을 종합해 민선 9기 공공의료원 발전 전략을 마련하고, 의료원별 역할을 구체화하기로 했다.박수현 지사는 “공공의료원은 지역 주민의 건강을 지키는 기반이지만 경영난과 의료 인력 확보 어려움에 직면해 있다”면서 “공공의료 특성상 적자를 줄이는 것이 목표가 아닌, 환자가 믿고 찾는 병원을 만들어 재정이 건강해지는 선순환 구조를 구축해야 한다”고 밝혔다.