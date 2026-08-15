천안·아산서 ‘광복절 폭주족 단속’ 186건 적발

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천안·아산서 ‘광복절 폭주족 단속’ 186건 적발

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-08-15 11:46
수정 2026-08-15 11:46
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세줄 요약
  • 광복절 천안·아산 폭주족 특별단속 186건 적발
  • 음주 14건·무면허 3건·신호위반 등 135건
  • 소음 초과 20건 과태료, 형사처벌 예고
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경찰과 천안시 관계자 등이 음주·무면허 운전자 및 불법개조 등 폭주족 특별 단속을 펼치고 있다. 충남경찰청 제공
경찰과 천안시 관계자 등이 음주·무면허 운전자 및 불법개조 등 폭주족 특별 단속을 펼치고 있다. 충남경찰청 제공


충남경찰청은 광복절을 맞아 천안·아산 일대에서 폭주족 특별 단속으로 186건을 적발했다고 15일 밝혔다.

적발된 주요 위반 행위는 음주운전 14건, 무면허 운전 3건, 신호위반 등 통고처분 135건 등이다.

음주·무면허 운전자 및 불법 개조 운전자에 대해서는 형사처벌 예정이며, 관계기관에서 적발한 소음 기준 초과 등 20건은 과태료 부과 예정이다.

경찰은 폭주족 예상 집결지 10개소의 도로를 통제하고 음주 단속, 굉음 유발 등 교통법규 위반 행위에 대해 집중 단속을 펼쳤다.

이번 단속에는 교통경찰, 지역경찰, 경찰관기동대, 광역예방순찰대, 천안시청, 아산시청 등 유관기관 관계자 포함 총 300명의 인력과 77대의 장비가 동원됐다.



충남경찰청 관계자는 “폭주족의 출현이 예상되는 국경일에는 대대적인 단속을 통해 강력하게 대응할 계획”이라며 “국민의 평온한 일상을 지키기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
천안 이종익 기자
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