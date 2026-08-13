역사를 기억하는 한걸음…부산광복기념관 방문 인증 이벤트

세줄 요약 부산시설공단이 제81회 광복절을 맞아 15일 부산광복기념관에서 방문 인증 이벤트를 진행했다. 전시실을 관람하고 미션을 완료한 시민에게 머그컵과 키링 등 광복의 의미를 담은 굿즈를 선착순으로 제공했다. 야외 광장에는 포토존도 마련했다. 광복절 맞아 부산광복기념관 방문 인증 행사 진행

전시 관람·미션 완료 시민에 기념 굿즈 선착순 증정

태극 바람개비 포토존 등 체험 공간 함께 조성

이미지 확대 부산중앙공원 광복기념관 바람개비. 부산시설공단 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산중앙공원 광복기념관 바람개비. 부산시설공단 제공

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부산시설공단은 제81회 광복절을 맞아 15일 부산광복기념관 관람객을 대상으로 ‘역사를 기억하는 한 걸음 - 부산광복기념관 방문 인증 이벤트’​를 진행한다고 13일 밝혔다.광복기념관 관람을 통해 일상에서 나라 사랑의 의미를 되새기는 이번 행사는 15일 오전 10시부터 오후 5시까지 기념관 야외 광장과 로비 일원에서 진행된다.공단은 광복기념관 전시실을 관람하고 전시 관람 인증 미션을 완료한 시민에게 광복의 의미를 담은 기념 굿즈를 증정한다.머그컵과 키링 등 실생활에서 활용할 수 있는 물품을 중심으로 구성해 관람객에게 선착순 제공한다.광복기념관 야외 광장에는 태극 문양 바람개비 등을 활용한 광복 기념 테마 공간과 포토존을 조성한다.이성림 공단 이사장은 “광복절을 맞아 역사의 소중한 의미를 되새기는 뜻깊은 시간이 되길 바란다”며 “광복의 역사와 가치를 일상 속에서 자연스럽게 기억하고 공유할 수 있도록 다양한 체험 프로그램을 마련해 나가겠다”라고 밝혔다.