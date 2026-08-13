대학생들이 만드는 ‘전북현대 굿즈’…수익금은 지역사회 기부

세줄 요약 전북도와 전북현대모터스FC, 도내 5개 대학이 청년 창업 프로젝트 ‘Drive Up’을 진행한다. 대학생 44명이 친환경·업사이클링 굿즈 아이디어를 실제 상품으로 발전시키고, 최종 1위 아이디어는 공식 굿즈로 제작돼 11월 판매된다. 전북 대학생 아이디어, 전북현대 굿즈 제작 추진

Drive Up 창업 프로젝트, 5개 대학 44명 참여

최종 1위 굿즈 판매 수익, 지역사회 기부 예정

이미지 확대 ‘Drive Up’ 창업 프로젝트 캠프. 전북도 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘Drive Up’ 창업 프로젝트 캠프. 전북도 제공

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전북지역 대학생들의 아이디어가 전북현대모터스FC 공식 굿즈로 제작된다.전북도는 13일부터 14일까지 전주 시그니처호텔에서 전북현대모터스FC와 도내 5개 대학이 함께 추진하는 ‘Drive Up’ 창업 프로젝트의 오프라인 캠프를 개최한다고 밝혔다.‘Drive Up’ 창업 프로젝트는 대학생들이 발굴한 친환경·업사이클링 아이디어를 실제 제품으로 구현하고 판매까지 연결하는 실전형 청년 창업 프로그램이다.전문가 멘토링을 통해 아이디어를 구체화하고 전북현대 공식 굿즈로 제작해 판매하는 등 대학생들이 창업 전 과정을 경험하도록 하는 데 의미를 둔다.올해 프로젝트에는 국립군산대·우석대·원광대·전북대·전주대 등 도내 5개 대학 재학생 10개 팀, 44명이 참여한다.지난 6월 선발된 참가팀들은 두 차례 온라인 멘토링을 통해 전북현대와 연계한 굿즈 아이디어를 구체화했다. 이번 캠프에서는 해당 아이디어를 실제 상품으로 발전시키기 위한 집중 멘토링이 진행된다. 오는 14일 최종 발표평가를 통해 우수 아이디어를 가린다.최종 평가 1위팀의 아이디어는 실제 전북현대모터스FC 공식 굿즈로 제작된다. 8월 말부터 제품 제작에 들어가 오는 11월 전북현대 오피셜 스토어와 팝업스토어 등을 통해 온·오프라인으로 판매될 예정이다. 판매 수익은 지역사회에 기부한다.이원택 지사는 “대학생들의 아이디어가 실제 제품으로 만들어지고 시장에서 소비자를 만나는 과정은 청년들에게 값진 창업 경험이 될 것”이라며 “지역 대학과 기업의 협력이 청년들의 새로운 도전과 창업으로 이어질 수 있도록 청년 창업 친화적인 환경을 조성하겠다”고 말했다.