네팔 홍수에 직원 3명 연락 두절…한국남동발전 비상 대응·구조 총력

세줄 요약 네팔 UT-1 수력발전소 건설 현장 상류에서 대규모 홍수가 발생해 한국남동발전 직원 3명과 연락이 두절됐다. 남동발전은 즉시 비상대책본부를 가동하고 현지 법인과 정부 당국, 외교부·대사관과 공조하며 수색·구조 지원에 나섰다. 네팔 홍수로 남동발전 직원 3명 연락 두절

본사 비상대책본부 가동, 24시간 대응 체제

외교부·대사관·네팔 군과 공조 수색 지원

이미지 확대 한국남동발전 본사 전경. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 한국남동발전 본사 전경. 서울신문DB

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네팔 수력발전소 건설 현장에서 대규모 홍수가 발생해 한국남동발전 직원 3명의 연락이 끊긴 가운데 경남 진주 본사가 긴급 비상대응체계를 가동하고 구조·수색 지원에 총력을 기울이고 있다.27일 남동발전에 따르면, 회사는 사고가 발생한 전날 오후 3시쯤 조영혁 사장 직무대행을 본부장으로 하는 비상대책본부를 꾸리고 24시간 비상 대응 체제에 들어갔다.본사 종합상황실에 마련된 비상대책본부는 분주하게 움직이고 있다.상황실에는 10여명의 필수 인력이 상주하며 네팔 현지 법인과 정부 당국 등과 실시간으로 연락을 주고받고 있다. 현장 관계자들과 수시로 통화하며 수색 상황을 확인하는 한편 피해 상황과 지원 현황을 정리해 관계 기관에 전달하고 있다.현장 지원에도 속도를 내고 있다.남동발전은 사고 직후 네팔 수도 카트만두에 있는 현지 법인 인력을 사고 현장으로 급파했다. 본사 직원 6명으로 구성된 추가 지원팀도 27일 네팔행 항공편에 올라 현지로 이동할 예정이다.지원팀은 현지에 도착하는 대로 구조 캠프를 마련하고 수색·구조 활동을 지원할 계획이다.남동발전은 외교부와 주네팔 한국대사관, 네팔 군 당국 등과도 긴급 공조 체계를 구축했다. 현장에는 네팔 군부대 구조 헬기가 투입돼 생존자 수색과 구조 작업을 벌이고 있다.지난 26일 오전 9시쯤(현지 시각·한국 낮 12시 15분쯤) 네팔 UT-1 수력발전소 건설 현장 상류에서 갑작스러운 대규모 유량이 유입되면서 홍수가 발생했다.이 사고로 네팔에 파견된 남동발전 직원 7명 가운데 현장에서 근무하던 3명과 연락이 끊겼다.남동발전 관계자는 “현지 법인과 정부 당국 등 관계 기관과 긴밀하게 소통하며 실시간으로 상황을 파악하고 있다”며 “가능한 모든 지원을 쏟아붓고 있으며 연락이 닿지 않는 직원들이 안전하게 가족과 동료의 품으로 돌아오기를 간절히 바라고 있다”고 밝혔다.