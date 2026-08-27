춘천 동남권 복지센터 건립 ‘초읽기’

설계 공모 착수…387억 들여 2029년 완공
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강원 춘천 동남권 복합복지센터가 건립 예정지(빨간색 실선). 춘천시 제공
강원 춘천 동남권 복합복지센터 건립이 초읽기에 들어갔다.
춘천시는 오는 31일부터 11월 4일까지 복합복지센터 설계 공모를 진행한다고 27일 밝혔다. 다음 달 7일까지 참가 등록을 받고, 11월 4일 작품 접수를 마감한다. 이후 1~2차 심사를 거쳐 선정한 당선작을 11월 30일 발표한다.
시는 12월부터 당선작을 토대로 기본·실시설계에 착수해 2028년 1월 착공한다는 계획이다. 완공 목표 시기는 2029년 10월이다. 복합복지센터는 동내면 학곡리 9893㎡ 부지에 지상 3층 연면적 4000㎡ 규모로 지어진다. 주요 시설은 노인복지관과 다함께돌봄센터, 생활문화센터다.
사업비는 국비 100억원을 포함 총 387억원이고, 국비는 지난해 8월 행정안전부 특수상황지역개발 신규 사업에 선정돼 모두 확보했다. 시 관계자는 “복합복지센터는 도시 개발과 신규 주거단지 조성으로 인구가 유입된 동남권에서 전 세대를 아우르는 복지 서비스를 제공하는 거점이 될 것”이라고 말했다.
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