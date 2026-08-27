[포토] 고개 숙인 제주경찰청장

세줄 요약 고평기 제주경찰청장이 실종 허위종결 경찰관에 대한 정식 수사가 시작된 지 13일 만에 유가족과 도민에게 고개 숙여 사과했다. 그는 경찰이 생명과 안전을 지켜야 할 책무를 저버리고 거짓으로 상처를 줬다며, 사건의 의혹을 남기지 않도록 철저히 수사하고 결과를 공개하겠다고 밝혔다. 실종 허위종결 사건 관련 제주청장 사과

유가족·도민 향한 책임 인정과 재발 방지 약속

전면 재조사·수사 결과 공개 방침

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고평기 제주경찰청장이 ‘실종 허위종결’ 경찰관에 대한 정식 수사가 시작된 지 13일 만에 고개를 숙였다.고평기 제주경찰청장은 27일 오전 제주청 지휘부 회의 모두발언에서 “끝내 가족 품으로 돌아오지 못한 고인 두 분과 말로 표현할 수 없는 깊은 슬픔을 겪고 계실 유가족 여러분께 머리 숙여 사과드린다”고 밝혔다.고 청장은 “국민 생명과 안전을 책임져야 할 경찰이 그 책무를 저버렸을 뿐만 아니라 오히려 거짓된 말과 행동으로 가족께 지울 수 없는 상처를 드렸다”며 “제주 치안을 책임지고 있는 청장으로서 무거운 책임감을 느낀다”고 말했다.고 청장은 “큰 실망과 불안을 느꼈을 도민과 국민 여러분께도 고개 숙여 깊이 사과드린다”며 “이번 사건에 대해 단 한 점의 의혹도 남지 않도록 철저히 수사하고, 그 결과도 어떠한 숨김없이 공개하겠다”고 강조했다.이어 “제주지역 모든 실종 사건에 대해 전면적인 재조사를 실시해 또 다른 과오가 있는지 점검토록 하겠다”며 “실종사건 처리 시스템과 절차, 인력구조 등 전반적인 실태를 확인하고 어떠한 경우에도 소홀한 경우가 발생하지 않도록 2중 3중의 안전장치를 마련하겠다”고 약속했다.