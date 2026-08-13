국립암센터 “동물모델 활용한 미래 암 연구 강화”

실험동물 20년 성과 돌아보고 미래 방향 논의 워크숍 열어

이미지 확대 양한광 국립암센터 원장(앞줄 가운데)이 11일 국가암예방검진동에서 ‘실험동물운용팀 20주년 기념 워크숍’을 열고 기념사진을 찍고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 양한광 국립암센터 원장(앞줄 가운데)이 11일 국가암예방검진동에서 ‘실험동물운용팀 20주년 기념 워크숍’을 열고 기념사진을 찍고 있다.

세줄 요약 국립암센터가 실험동물운용팀 20주년 기념 워크숍을 열고 암 연구에 쓰이는 동물모델과 전임상 연구 지원 성과를 공유했다. 환자 암 조직, 교모세포종, 인간 면역체계를 일부 구현한 생쥐 모델 사례도 소개하며 미래 치료법 개발 방향을 논의했다. 실험동물운용팀 20주년 기념 워크숍 개최

동물모델 활용한 암 전임상 연구 성과 공유

동물실험 윤리·3원칙과 시설 개선 논의

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국립암센터가 암 연구에 필요한 전임상 연구 기반을 강화하고 실험동물 연구의 발전 방향을 모색하는 자리를 마련했다.국립암센터는 최근 국가암예방검진동에서 ‘실험동물운용팀 20주년 기념 워크숍’을 열었다고 13일 밝혔다.워크숍에는 국립암센터 양한광 원장과 국내 주요 연구기관 연구자들이 참석해 암 연구에 활용되는 다양한 동물모델과 실험동물 연구의 최신 흐름을 공유했다.이 자리에서 국립암센터 실험동물운용팀은 “지난 20년간 실험동물의 생산과 관리뿐 아니라 암 치료제와 진단법 개발을 위한 전임상 연구를 지원해 왔다”면서 “지난 2020년과 비교해 연구팀 지원으로 발표된 영향력 지수 10점 이상 논문 수와 논문의 영향력 지수 합계가 각각 2배 이상 늘었다”고 밝혔다. 올해 1~7월에는 7편의 관련 논문이 발표됐으며, 영향력 지수 합계는 101점에 달한다.워크숍에서는 환자의 암 조직을 이용한 동물모델, 교모세포종 모델, 인간의 면역체계를 일부 구현한 생쥐 모델 등을 활용한 연구 사례도 소개됐다. 이어 암 발생 원인을 밝히고 새로운 치료법을 개발하는 데 동물모델을 어떻게 활용할 수 있는지 논의했다.동물실험의 윤리와 동물복지도 주요 주제로 다뤄졌다. 동물실험을 다른 방법으로 대체하고, 사용 동물 수를 줄이며, 실험 과정에서 동물의 고통을 최소화하는 이른바 ‘3원칙’의 중요성도 강조됐다.참석자들은 또 변화하는 연구 환경에 맞춰 실험동물 연구 지원을 고도화하고 연구시설과 실험동물실을 개선하는 방안도 논의했다.양한광 국립암센터 원장은 “실험동물운용팀이 지난 20년간 안정적인 전임상 연구 기반을 뒷받침해 국립암센터의 연구 경쟁력 향상에 기여했다”며 “앞으로도 국내외 연구자들과 협력을 강화해 새로운 암 연구 성과를 만들어 나가겠다”고 말했다.