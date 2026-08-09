연탄공장 자리가 ‘프리미엄 아울렛’으로…대구시-신세계사이먼 토지계약 완료

세줄 요약 대구 안심뉴타운의 옛 연탄공장 부지가 신세계사이먼 프리미엄 아울렛으로 바뀐다. 대구시와 신세계사이먼은 토지매매계약과 기업지원 협약을 체결하고 2028년 개점을 목표로 사업을 본격화했다. 교통 인프라 확충과 지역 상권 활성화도 기대된다. 옛 연탄공장 부지, 프리미엄 아울렛으로 전환

대구시·신세계사이먼, 토지계약과 협약 체결

2028년 개점 목표, 지역경제 활성화 기대

이미지 확대 대구시와 신세계사이먼, 미국 사이먼프라퍼티 그룹, 대구도시개발공사가 지난 7일 프리미엄 아울렛 조성을 위한 토지 매매 계약과 기업 지원 협약을 체결했다. 왼쪽부터 강대식 국민의힘 의원, 우성진 대구 동구청장, 추경호 대구시장, 김영섭 신세계사이먼대표이사, 우체 아큐주오 사이먼프라퍼티 부사장, 정명섭 대구도시개발공사 사장. 대구시 제공 닫기 이미지 확대 보기 대구시와 신세계사이먼, 미국 사이먼프라퍼티 그룹, 대구도시개발공사가 지난 7일 프리미엄 아울렛 조성을 위한 토지 매매 계약과 기업 지원 협약을 체결했다. 왼쪽부터 강대식 국민의힘 의원, 우성진 대구 동구청장, 추경호 대구시장, 김영섭 신세계사이먼대표이사, 우체 아큐주오 사이먼프라퍼티 부사장, 정명섭 대구도시개발공사 사장. 대구시 제공

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대구 안심뉴타운에 신세계사이먼의 프리미엄 아울렛이 들어선다. 과거 연탄공장이 밀집해 있던 안심연료단지 자리가 쇼핑과 문화, 여가 거점으로 탈바꿈한다.9일 대구시에 따르면 최근 추경호 시장은 김영섭 신세계사이먼 대표, 우체 아큐주어 사이먼프로퍼티그룹 부사장과 만나 안심뉴타운 내 ‘대구 프리미엄 아울렛’ 조성을 위한 토지매매계약과 기업지원 업무협약을 체결했다. 이 자리에는 우성진 동구청장, 강대식 국민의힘 의원, 정명섭 대구도시개발공사 사장 등도 참석했다.660억 원 규모로 알려진 토지매매계약은 지난해 12월 투자협약 이후 구체화된 사업계획이 실행 단계로 전환되는 핵심 절차다. 2028년 개점을 목표로 추진되는 대구 프리미엄 아울렛 조성사업이 본궤도에 올랐다는 게 시 관계자의 설명이다.대구시는 동구와 대구도시개발공사 등 관계기관과 기업지원 협의체를 구성하고 성공적인 사업 추진을 뒷받침하기로 했다. 또 프리미엄 아울렛 주변 상습 정체 구간의 도로 확장 공사 등 교통 인프라 확충에도 나선다.신세계사이먼이 광역시권에 처음 선보이는 ‘도심형 프리미엄 아울렛’인 대구 프리미엄 아울렛은 약 4만 2900㎡로 들어선다. 이곳에는 국내외 유명 패션, 식음료(F＆B) 브랜드 200여 개가 입점하고 문화 공간도 조성할 예정이다. 시는 1000명 이상의 직·간접 고용 창출과 글로벌 명품 브랜드 등의 입점으로 연간 600만 명 이상의 방문객 유입 효과도 기대하고 있다.신세계사이먼은 지역 특색을 살린 콘텐츠를 대구 프리미엄 아울렛에 반영할 예정이다. 김 대표는 “그간 쌓은 프리미엄 아울렛 운영 역량과 노하우로 차별화된 공간과 콘텐츠를 선보여 대구 신세계백화점과 함께 대구·경북 지역을 대표하는 쇼핑 명소로 조성할 것”이라고 했다.추 시장은 “기업을 유치하는 것만큼 중요한 것은 투자한 기업이 계획한 사업을 성공적으로 추진하고 지역에 안정적으로 정착할 수 있도록 끝까지 지원하는 것”이라며 “전 과정을 원스톱으로 지원해 대구 프리미엄 아울렛이 국내 대표 복합 쇼핑·문화 공간이 될 수 있도록 돕겠다”고 말했다.