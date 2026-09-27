‘보드 신동’ 강준이, AG 스케이트보드 ‘금빛 트릭’…韓 사상 첫 金

이미지 확대 강준이 ‘해냈다’ 27일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 스케이트보드 남자 스트리트 결승전에서 금메달을 획득한 한국 강준이가 트릭 세번째 시도를 마친 뒤 환호하고 있다. 2026.9.27 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 강준이 ‘해냈다’ 27일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 스케이트보드 남자 스트리트 결승전에서 금메달을 획득한 한국 강준이가 트릭 세번째 시도를 마친 뒤 환호하고 있다. 2026.9.27 연합뉴스

이미지 확대 강준이 ‘정상을 향해’ 27일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 스케이트보드 남자 스트리트 결승전에 진출한 한국 강준이가 기술을 펼치고 있다. 2026.9.27 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 강준이 ‘정상을 향해’ 27일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 스케이트보드 남자 스트리트 결승전에 진출한 한국 강준이가 기술을 펼치고 있다. 2026.9.27 연합뉴스

이미지 확대 강준이 금빛 환호 27일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 스케이트보드 남자 스트리트 결승전에서 금메달을 획득한 한국 강준이가 환호하고 있다. 2026.9.27 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 강준이 금빛 환호 27일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 스케이트보드 남자 스트리트 결승전에서 금메달을 획득한 한국 강준이가 환호하고 있다. 2026.9.27 연합뉴스

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스케이트보드 국가대표 강준이(17·서울영등포고)가 한국 스케이트보드 사상 첫 아시안게임 금메달을 일궈냈다.강준이는 27일 일본 아이치현 아이치 스카이 엑스포 홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 스케이트보드 남자 스트리트 결승에서 당당히 1위를 차지하며 시상대 가장 높은 곳에 섰다.스케이트보드가 아시안게임 정식 종목으로 도입된 2018년 자카르타·팔렘방 대회 이후 한국 선수가 이 종목에서 금메달을 목에 건 것은 이번이 처음이다.