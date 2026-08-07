광운대 사회봉사단, 경기 이천서 농촌봉사활동 펼쳐

세줄 요약 광운대 사회봉사단이 여름방학을 맞아 경기 이천시 신둔면 수하리에서 2박 3일 농촌봉사활동을 했다. 학생 21명은 마을 환경정비, 홀몸 어르신 주거환경 개선, 농작업 지원에 나서 고령화와 인구 감소로 어려움을 겪는 농촌에 도움을 보탰다. 광운대 사회봉사단, 이천서 농촌봉사활동 진행

학생 21명 참여, 환경정비·농작업 지원 전개

고령화 농촌 일손 돕고 공동체 의미 되새김

이미지 확대 광운대학교 사회봉사단이 경기 이천시 신둔면 수하리 일대에서 농촌봉사활동을 진행한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 광운대 제공 닫기 이미지 확대 보기 광운대학교 사회봉사단이 경기 이천시 신둔면 수하리 일대에서 농촌봉사활동을 진행한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 광운대 제공

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광운대학교 사회봉사단이 여름방학을 맞아 경기 이천시 신둔면 수하리 일대에서 2박 3일간 농촌봉사활동을 진행했다고 7일 밝혔다.지난 3일부터 5일까지 진행된 이번 활동에는 사회봉사단원 21명이 참여했다. 학생들은 마을 환경정비와 홀몸 어르신 가정의 주거환경 개선, 농작업 지원 등을 통해 고령화와 인구 감소로 일손 부족을 겪는 농촌에 힘을 보탰다.특히 잡초 제거와 농경지 정리, 마을 환경미화 활동을 펼치는 한편 어르신들과 소통하며 공동체의 의미를 되새기는 시간을 가졌다.광운대는 이번 봉사활동이 농촌 지역의 부족한 노동력을 지원하고 대학의 사회적 책임을 실천하기 위해 마련됐다고 설명했다.이기백 광운대 학생처장은 “학생들의 봉사활동이 농가에 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 함께하는 사회공헌 활동을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.