세줄 요약
- 경찰·노동청, HL만도 평택사업장 압수수색
- 끼임사고 16일 만, 수사관·감독관 31명 투입
- 안전교육·작업지시·관리감독 자료 확보 방침
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
사고가 발생한 HL만도 평택사업장 부품 가공 기계. 전국금속노조 제공
경기남부경찰청 광역범죄수사대가 고용노동부 평택고용노동지청과 함께 7일 오전 9시부터 평택시 포승읍 HL만도 평택사업장과 고(故) 김승모(28) 씨의 소속 협력업체 등 2곳에 대한 압수수색 영장을 집행 중이다.
사고 발생 16일 만의 압수수색으로 수사관과 근로감독관 등 31명이 투입됐다.
경찰과 고용부는 압수수색을 통해 안전관리와 관련한 자료 전반을 확보해 HL만도가 평소 근로자 안전 교육 및 사고 예방 조치를 제대로 했는지, 사고 당시에는 어떤 작업 지시를 내렸고, 어떻게 관리 감독을 했는지 등을 살펴볼 방침이다.
앞서 지난달 22일 낮 12시 50분쯤 이 공장에서 기계 보수 업무를 담당하던 협력업체 소속 김 씨가 고장 난 부품 가공 기계 내부를 점검하러 왔다가 기계와 벽 사이에 상반신이 끼여 숨졌다.
김 씨의 유족은 진상 규명과 책임자 처벌을 촉구하며 장례 절차를 밟지 않고 있다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
김승모씨가 숨진 직접적인 원인은 무엇인가?