경찰-노동청, ‘근로자 끼임사고’ HL만도 평택사업장 16일 만에 압수수색

세줄 요약 경기남부경찰청과 고용노동부가 HL만도 평택사업장과 협력업체 등 2곳을 압수수색했다. 지난달 끼임사고로 협력업체 노동자 김승모 씨가 숨진 지 16일 만이다. 수사팀은 안전교육, 사고 예방조치, 당시 작업지시와 관리감독 자료를 확보해 책임 여부를 따질 방침이다. 경찰·노동청, HL만도 평택사업장 압수수색

끼임사고 16일 만, 수사관·감독관 31명 투입

안전교육·작업지시·관리감독 자료 확보 방침

이미지 확대 사고가 발생한 HL만도 평택사업장 부품 가공 기계. 전국금속노조 제공 닫기 이미지 확대 보기 사고가 발생한 HL만도 평택사업장 부품 가공 기계. 전국금속노조 제공

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경기남부경찰청 광역범죄수사대가 고용노동부 평택고용노동지청과 함께 7일 오전 9시부터 평택시 포승읍 HL만도 평택사업장과 고(故) 김승모(28) 씨의 소속 협력업체 등 2곳에 대한 압수수색 영장을 집행 중이다.사고 발생 16일 만의 압수수색으로 수사관과 근로감독관 등 31명이 투입됐다.경찰과 고용부는 압수수색을 통해 안전관리와 관련한 자료 전반을 확보해 HL만도가 평소 근로자 안전 교육 및 사고 예방 조치를 제대로 했는지, 사고 당시에는 어떤 작업 지시를 내렸고, 어떻게 관리 감독을 했는지 등을 살펴볼 방침이다.앞서 지난달 22일 낮 12시 50분쯤 이 공장에서 기계 보수 업무를 담당하던 협력업체 소속 김 씨가 고장 난 부품 가공 기계 내부를 점검하러 왔다가 기계와 벽 사이에 상반신이 끼여 숨졌다.김 씨의 유족은 진상 규명과 책임자 처벌을 촉구하며 장례 절차를 밟지 않고 있다.