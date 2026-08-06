전북 부안군, 기본소득사회 첫 발…추석 전 민생안정지원금 30만원 지급

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

전북 부안군, 기본소득사회 첫 발…추석 전 민생안정지원금 30만원 지급

설정욱 기자
설정욱 기자
입력 2026-08-06 14:29
수정 2026-08-06 14:29
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 추석 전 민생안정지원금 30만원 지급 발표
  • 기본소득사회 실현 위한 부안형 정책 추진
  • 재생에너지 수익 공유 구조 마련 구상
이미지 확대
부안군청. 부안군 제공
부안군청. 부안군 제공


전북 부안군이 경기 침체 속 지역 경제에 활력을 불어넣기 위해 민생안정지원금을 지급한다.

부안군은 민생안정지원금 30만원을 추석 명절 전 지급한다고 6일 밝혔다.

이번 지원은 민선 9기 핵심 공약인 부안형 신바람 기본사회 실현을 위해 추진됐다.

군은 오는 2030년 이후 전 군민에게 월 30만원 이상의 기본소득을 지급하는 선순환 체계를 완성한다는 방침이다.

이를 위해 햇빛과 바람 등 지역의 공공자원인 재생에너지에서 발생하는 이익을 군민과 공유하는 주민참여형 수익 구조를 다지겠다는 구상이다.

올해 지급 대상은 8월 3일 기준일 현재 군에 주민등록을 둔 군민과 결혼이민자(F6), 영주권(F5) 체류 외국인 등이다.

지원 금액은 1인당 30만원으로 부안 관내에서 사용할 수 있는 무기명 선불카드로 지급된다.

군은 다음 달 제1회 추경 예산 편성을 통해 재원을 마련할 예정이다.

이후 9월 16일부터 18일까지 3일간 현지 출장 방식으로 지급해 추석 명절 전 지급을 완료한다는 계획이다.

권익현 군수는 “민생안정지원금이 군민들의 생활 안정과 지역경제 회복에 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “이번 지원금 지급을 계기로 군민 누구나 기본적인 삶을 보장받을 수 있는 부안형 기본사회를 실현하겠다”고 말했다.
설정욱 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
부안군의 민생안정지원금 1인당 지급 금액은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로