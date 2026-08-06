여의도 ‘세계불꽃축제’ 작년보다 3주 빠르다…9월 5일 개최

한화 불꽃축제…3개국 참가

안전인력 역대최대 투입

이미지 확대 한화와 함께하는 서울세계불꽃축제 2025에서 선보인 ㈜한화의 불꽃. 한화 제공 닫기 이미지 확대 보기 한화와 함께하는 서울세계불꽃축제 2025에서 선보인 ㈜한화의 불꽃. 한화 제공

세줄 요약 한화가 서울세계불꽃축제 2026을 9월 5일 여의도 한강공원 일대에서 연다. 지난해보다 3주 앞당겨 추석 연휴와 외국인 관광객 수요를 반영했다. 한국·미국·영국 3개국 연화팀이 참가하고, 역대 최대 규모 안전 인력과 인파 관리 시스템도 가동한다. 9월 5일 여의도 한강공원서 불꽃축제 개최

추석 연휴·관광 수요 반영해 일정 앞당김

4700여명 투입, 인파 관리·안전 강화

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㈜한화는 오는 9월 5일 서울 여의도 한강공원 일대에서 ‘한화와 함께하는 서울세계불꽃축제 2026’을 연다고 6일 밝혔다. 지난해 9월 말에 열었던 이 축제는 올해 추석 연휴와 외국인 관광객 방문 수요를 고려해 9월 초로 앞당겼다.세계불꽃축제는 한화그룹이 2000년부터 사회공헌활동으로 진행해 온 행사로 100만명 이상이 관람하는 대표적 축제다. 올해 축제에는 한국과 미국, 영국 3개국의 대표 연화팀이 참가한다.이번 축제에서 한화는 안전관리를 더욱 강화한다. 전야제 및 행사 당일 1200명의 한화 임직원 봉사단을 포함한 총 4700여명의 역대 최대 규모 안전관리 및 질서유지 인력을 투입할 계획이다. 또 통신사와 연계해 실시간 인파 밀집도를 측정하는 ‘오렌지세이프티’로 인파 분산을 지원한다.여의도 외곽과 원효대교, 마포·이촌 일대에 설치된 구역별 폐쇄회로TV(CCTV)를 통해선 시민 동선을 실시간으로 모니터링하며 현장 대응력을 높인다.한화는 서울시를 비롯한 관계기관과 협력해 행사장 안전관리와 관람객 편의 대책을 마련하겠다는 계획이다. 한화 관계자는 “올해는 새로운 불꽃 연출과 문화·관광 프로그램을 더해 다채로운 행사로 준비하고 있다”며 “안전을 최우선으로 품격 있는 축제를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.