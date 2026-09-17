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근대5종 서창완, 남자 펜싱 라운드 1위

입력 2026-09-17 00:18
수정 2026-09-17 00:18
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근대5종 서창완, 남자 펜싱 라운드 1위
근대5종 서창완, 남자 펜싱 라운드 1위 근대5종 국가대표 서창완이 16일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 근대5종 남자 개인 펜싱 랭킹 라운드에서 대결을 펼치고 있다. 서창완이 31승 4패로 전체 1위에 오른 가운데 전웅태가 4위, 이종현이 9위, 김영하가 11위에 자리했다. 여자 경기에서는 성승민이 24승 8패로 2위, 김은주가 4위, 신수민이 11위, 장하은이 14위에 이름을 올렸다. 근대5종은 17~18일 준결승을 거쳐 20일 메달 색을 가린다.
안조 연합뉴스


근대5종 국가대표 서창완이 16일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 근대5종 남자 개인 펜싱 랭킹 라운드에서 대결을 펼치고 있다. 서창완이 31승 4패로 전체 1위에 오른 가운데 전웅태가 4위, 이종현이 9위, 김영하가 11위에 자리했다. 여자 경기에서는 성승민이 24승 8패로 2위, 김은주가 4위, 신수민이 11위, 장하은이 14위에 이름을 올렸다. 근대5종은 17~18일 준결승을 거쳐 20일 메달 색을 가린다.

안조 연합뉴스

2026-09-17 B6면
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