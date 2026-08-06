경북 경주역 지나는 KTX 증편…“관광객 접근성 향상 기대”

세줄 요약 경주역을 경유하는 KTX와 KTX-이음 운행이 다음 달 1일부터 늘어났다. 주중과 주말 편수가 각각 증편돼 서울·부산·부전 등 수도권과의 연결성이 좋아지고, 경주 관광객과 시민의 이동 편의도 함께 높아질 전망이다. 경주역 경유 KTX·KTX-이음 증편 발표

주중 3회, 주말 5회 추가 운행 조정

수도권 접근성·관광객 편의 개선 기대

이미지 확대 경주역을 이용하는 시민들. 경주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경주역을 이용하는 시민들. 경주시 제공

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경북 경주를 경유하는 고속열차(KTX) 운행 횟수가 늘면서 관광 및 수도권 접근성이 개선된다.경주시는 다음 달 1일부터 경주역을 경유하는 KTX(고속)와 KTX-이음(준고속) 운행이 편도 기준 주중(월~목) 매일 3회, 주말(금~일) 매일 5회 증편된다고 6일 밝혔다.현재 경주역 KTX는 주중 94회(고속 72회·준고속 22회), 주말 111회(고속 87회·준고속 24회) 운행되고 있다.이번 조정으로 경부선 서울~부산 KTX는 주중(월~목) 매일 하행 1회, 주말(금~일) 매일 상행 2회와 하행 1회 등 총 3회가 추가 운행된다. 중앙선 서울~부전 KTX-이음은 매일 상행 1회와 하행 1회 등 2회 증편된다.지난해 기준 서울~경주 KTX 하루 평균 이용객은 1만 497명으로 시민과 관광객의 주요 교통수단으로 자리 잡고 있다. 일평균 이용객도 2023년 8670명에서 2024년 9267명, 2025년 1만 497명으로 꾸준히 증가하는 추세다.시는 이번 증편으로 수도권을 오가는 시민들의 이동 편의가 높아지고, 국내 대표 관광도시인 경주의 접근성이 개선돼 관광객 유치에 긍정적인 효과를 가져올 것으로 기대하고 있다.주낙영 시장은 “앞으로도 시민과 관광객이 더욱 편리하게 철도를 이용할 수 있도록 이동 편의와 접근성 개선에 최선을 다하겠다”고 말했다.