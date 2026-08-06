해양수산부 신청사 동구 북항 1단계 부지에…2030년 완공 목표

세줄 요약 해양수산부 신청사 부지가 부산 동구 초량동 북항 1단계 해양클러스터 E-1-1 구역으로 최종 선정됐다. 현재 부산국제여객터미널 주차장인 7만2456㎡ 부지이며, 부산항만공사 소유로 국가 귀속이 가능하다. 해수부는 부지 확보와 교통 접근성 등을 높게 평가해 2030년 완공을 추진한다. 북항 1단계 해양클러스터 부지 최종 선정

초량동 1270번지 7만2456㎡ 주차장 부지

2030년 완공 목표로 연내 규모 확정 추진

이미지 확대 부산 동구 북항 재개발 1단계 구역 내 해양수산부 신청사 건립 예정지 . 해양수산부 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산 동구 북항 재개발 1단계 구역 내 해양수산부 신청사 건립 예정지 . 해양수산부 제공

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2030년 문을 열 예정인 해양수산부 신청사가 부산 동구 북항 1단계 재개발 부지 내 해양클러스터에 들어선다.해양수산부는 신청사 건립 부지를 부산 동구가 제안한 북항 1단계 해양클러스터 E-1-1 구역(동구 초량동 1270번지)으로 최종 선정했다고 6일 밝혔다.해당 부지는 7만 2456㎡ 크기로 현재는 부산국제여객터미널 주차장으로 쓰이고 있다. 부산항만공사(BPA)가 소유한 땅으로 국가 귀속이 가능하다.해수부 부지선정심사위원회는 해당 부지가 부지 확보 용이성, 타 기관과의 집적 가능성, 교통접근성 등 분야에서 우수하다고 평가했다.신청사 부지 선정이 완료됨에 따라 해수부는 연내에 시설 규모를 확정하고 2030년까지 건립을 완료하기 위한 절차를 밟을 예정이다.해수부는 신청사 부지 선정을 위해 지난달 29일부터 31일까지 지역 기초자치단체로부터 제안서를 접수했으며, 강서구와 남구, 동구, 중구가 참여했다.이후 도시·교통 및 해양수산단체, 학계, 시민단체, 직원대표 등으로 구성된 부지선정 심사위원회가 지자체의 제안 설명을 듣고 심사를 거쳐 신청사 부지를 선정했다.