“트럼프, 이란 ‘7일 계획’ 거부…선거 후 폭격 가능성도”

WSJ “미 당국자, 폭격 가능성 열어둬

…트럼프 대통령, 이란 제안에 회의적”

이란, 앞서 美에 ‘7일 계획’ 휴전안 제시

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령. AP 연합뉴스

세줄 요약 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란이 제시한 ‘7일 계획’ 휴전안을 거부했다고 WSJ가 보도했다. 이란은 호르무즈 해협 통항 재개와 제재 해제를 맞바꾸는 구상을 내놨지만, 트럼프 대통령은 회의적이었고 11월 중간선거 이후 대이란 폭격이 다시 시작될 가능성도 열어뒀다고 당국자들이 전했다. 트럼프, 이란 ‘7일 계획’ 휴전안 거부

호르무즈 해협 개방·제재 해제 맞교환 제안

중간선거 뒤 대이란 폭격 재개 가능성

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도널드 트럼프 미국 대통령이 이란이 제시한 ‘7일 계획’을 거부했다고 미 일간 월스트리트저널(WSJ)이 25일(현지시간) 보도했다.보도에 따르면 트럼프 대통령은 이란이 제안한 휴전안에 회의적이며, 다가오는 11월 미 중간선거 이후 이란을 상대로 한 폭격이 다시 시작될 가능성을 열어놨다고 미 당국자들은 전했다.보도는 앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관이 뉴욕에서 열린 유엔총회 참석해 ‘7일 계획’ 휴전안을 제시한 직후 나왔다.아라그치 장관은 이날 미국 뉴욕 유엔본부에서 기자들과 만나 “이란은 카타르를 통해 미국에 구체적인 7일 계획을 전달했다”며 “필요한 조건이 충족되면 (호르무즈 해협) 통항이 재개될 수 있으며 7일 이내에 정상적인 해상 통행이 복귀될 수 있다”고 밝혔다.호르무즈 해협 개방과 대이란 제재 해제를 맞바꾸는 구상을 제안한 셈이다.그러나 트럼프 대통령은 이란이 자신의 요구에 부합할지 회의적이며, 이란에 대한 폭격 작전이 재개될 가능성이 높다고 참모진에게 말했다고 당국자는 덧붙였다.