제넨셀 창업자 ‘김승원 청탁 명백’ 법정구속

‘신약 로비 의혹’ 항소심서 징역 4년

브로커에게 6억 지급한 혐의 ‘유죄’

이미지 확대 30일 오후 서울 서초구 서울고법에서 열린 제넨셀 코로나 치료제 임상 승인 관련 식약처 로비 의혹(김승원 관련) 강세찬 경희대 교수가 항소심 선고기일에 출석하고 있다. 2026.09.30.

뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 30일 오후 서울 서초구 서울고법에서 열린 제넨셀 코로나 치료제 임상 승인 관련 식약처 로비 의혹(김승원 관련) 강세찬 경희대 교수가 항소심 선고기일에 출석하고 있다. 2026.09.30.

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세줄 요약 서울고법은 제넨셀 창업자 강세찬 교수의 코로나19 신약 임상 승인 로비 의혹을 유죄로 보고 징역 4년과 벌금 4000만원을 선고했다. 재판부는 김승원 의원을 통한 청탁과 6억원 지급 정황을 인정했고, 법정구속했다. 강세찬 교수, 임상 승인 청탁 유죄 판단

징역 4년·벌금 4000만원 선고, 법정구속

김승원 의원 연루 의혹 수사 영향 주목

2026-10-01 8면

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법무부 장관 후보에서 낙마한 김승원 더불어민주당 의원의 ‘코로나19 임상시험 승인 로비’ 의혹에 연루된 제넨셀 창업자 강세찬 경희대 교수가 항소심에서 실형을 선고받고 법정구속됐다. 재판부는 강 교수가 김 의원을 통해 신약 임상시험에 대한 승인을 청탁한 것이 명백하다고 판단했다.서울고법 형사7부(부장 구희근)는 30일 위계공무집행방해, 특정범죄가중처벌법 위반(배임) 등 혐의로 기소된 강 교수에게 징역 4년에 벌금 4000만원을 선고했다. 1심에서 징역형의 집행유예를 선고받고 불구속 상태에서 재판받던 강 교수는 도주의 우려가 있다는 이유로 구속됐다.재판부는 강 교수가 2021년 1∼10월 코로나19 신약 개발 과정에서 부작용 우려 등 주요한 내용을 고의로 누락 또는 허위 기재한 자료를 제출해 특허와 임상시험 승인을 받은 혐의 및 제넨셀 관련 미공개 정보를 이용해 주식 거래를 한 혐의 등을 모두 유죄로 인정했다.1심이 무죄로 판단한 범죄수익은닉규제법 위반 혐의도 유죄로 뒤집었다. 강 교수가 브로커 양모씨를 통해 김 의원에게 신약 임상시험에 대한 승인을 청탁하고, 그 대가로 양씨 회사에 6억원을 건넸다는 게 혐의의 골자다.재판부는 “강 교수가 김 의원을 통해 임상시험에 관해 청탁한 게 명백하고, 그 대가로 (양씨에게) 6억원이 지급된 것으로 보인다”고 했다.법원이 김 의원의 주장과 다른 판단을 내놓으면서 수사에도 영향을 줄 것으로 예상된다. 김 의원은 “공익적 민원을 단순 전달한 것이고, 이미 검찰에서 기소유예 처분된 사안”이라는 취지로 해명했지만 법원은 대가성을 인정했다. 서울 영등포경찰서는 김 의원의 신약 관련 청탁 사건을 배당받아 재수사 여부를 검토하고 있다.