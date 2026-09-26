추석 연휴에 안산서 노모 살해한 50대 딸 검거

모녀 모두 중국 국적으로 조사

“말다툼하다 우발적 범행” 진술

이미지 확대 경찰서 이미지. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 경찰서 이미지. 서울신문 DB

세줄 요약 추석 연휴 경기 안산에서 50대 딸 A씨가 어머니를 흉기로 살해한 혐의로 체포됐다. A씨는 다세대주택에서 함께 살던 어머니와 말다툼 뒤 범행한 것으로 조사됐다. 범행 직후 지인에게 사실을 알렸고, 신고로 현행범 체포됐다. 경찰은 자세한 경위를 확인 중이다. 추석 연휴 안산서 50대 딸, 노모 살해 혐의 체포

다세대주택서 말다툼 뒤 흉기 사용, 지인 신고

어머니 병원 이송 뒤 사망, 경찰 경위 조사

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추석 연휴에 50대 딸이 어머니를 살해하는 사건이 발생했다.경기 안산상록경찰서는 26일 오전 1시쯤 어머니를 살해한 50대 딸 A씨를 존속살해 혐의로 체포해 조사하고 있다고 밝혔다.A씨는 안산 상록구의 한 다세대주택에서 어머니에게 흉기를 휘둘러 숨지게 한 혐의를 받고 있다. 그는 범행 직후 지인에게 범행 사실을 알렸으며 지인이 경찰에 신고해 현행범으로 체포됐다. A씨의 어머니는 심폐소생술을 받으며 병원으로 옮겨졌지만 결국 숨졌다.A씨와 어머니는 범행이 일어난 다세대주택에서 둘이 살고 있었으며 A씨는 범행 전에 소주 1병을 마신 것으로 전해졌다. 그는 술을 마시고 자다가 집에 돌아온 어머니와 말다툼을 했고, 우발적으로 범행했다는 취지로 경찰에 진술한 것으로 알려졌다.경찰은 A씨 모녀가 중국 국적(조선족)인 것으로 파악했으며 A씨를 상대로 자세한 범행 경위를 조사하고 있다.